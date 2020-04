Koronavirus paralyzoval Moskvu. Sanitky pendlují mezi nemocnicemi, příjem je narván pacienty.

Moskva „Víte, čím je nebezpečný koronavirus v ruských podmínkách?“ ptá se na facebooku uživatel jménem Nikita Muravjov. „Pokud jste se jím nakazili, máte totiž velkou šanci dostat se do jedné z našich nemocnic,“ naráží na realitu několika posledních dnů v Moskvě. Počet případů nemoci covid-19 tam totiž stoupá prudce nahoru, jen v úterý jich přibylo bezmála 1500 (2774 v celém Rusku). Celkově už má země přes 21 tisíc nakažených a 170 mrtvých.

V Moskvě je zatím 13 tisíc infikovaných, o víkendu se ale ukázalo, že ani její relativně dobře vybavená síť nemocnic první skutečný nápor nezvládla. Sociální sítě byly plné fotografií sanitek čekajících před nemocnicemi na příjem.



„Nic takového jsem za šest let praxe neviděl,“ svěřil se s fotografií nekonečné řady sanitních vozů před sebou řidič Oleg Pychtin. Jindy sanitky pendlují mezi nemocnicemi a hledají místo. „Vím o případu, kdy pacient nakažený koronavirem strávil v sanitce dvanáct hodin,“ řekl reportérce listu Komsomolskaja Pravda (KP) šéf profesního svazu záchranářů Feldšer.ru Dmitrij Běljakov.

Georgij Fedorov, známá osobnost moskevského politického a společenského dění, se do nemocnice dostal až na třetí pokus, přestože trpěl zjevnými příznaky covid-19. Záchranka ale odmítla přijet.

„Až ve špitále jsem pochopil, že situace se blíží katastrofě. Příjem narván nemocnými, u většiny stejné symptomy, západ plic různého stupně,“ líčí Fedorov, kterému po delším čekání alespoň udělali testy a CT plic. „K velké radosti lékařů jsem podepsal revers a odjel domů,“ dodává.

Rusko přitom úspěšně odolala první lednové vlně nákazy, když bryskně uzavřelo hranice s Čínou. Po vypuknutí nákazy v Evropě si ale Rusové na starý kontinent volně cestovali a po návratu mnohdy ignorovali karanténu. Důsledkem je současný stav, který hrozí ještě dalším rozšířením epidemie do regionů s nesrovnatelně horší zdravotnickou infrastrukturou, než má Moskva.

Úřady začaly s opatřeními až v momentě, kdy už byla nákaza v plném proudu, jejich rozsah nechal prezident Vladimir Putin na správě jednotlivých měst a oblastí. Moskevský starosta Sergej Sobjanin tak sice formálně zavedl přísný režim omezeného vycházení, nikdo už ho ale nedokázal uhlídat a tak se o víkendu třetina obyvatel Moskvy podle dat mobilních operátorů vesele procházela po městě.

Chaos kolem propustek

Vedení metropole spolu s ministerstvem zdravotnictví se teď snaží o urychlenou nápravu. Do léčby nemocných zapojí dalších 24 nemocnic a za deset dní by měla vzrůst kapacita na 21 tisíc lůžek. S diagnostikou pomůže 40 poliklinik vybavených počítačovou tomografií. V případě dalšího výrazného nárůstu ale nemusí ani to stačit. Prezident Putin se v minulých dnech zmínil o možném nasazení armády, která má poměrně silnou zdravotnickou službu a vojska chemické a biologické ochrany čítající dvacet tisíc lidí.

Někteří zdravotníci radí, že by jen stačilo změnit systém, který je výrazně zatěžuje. „Ne všechny je třeba vozit do nemocnice. Jsou země, kde testují na covid-19 doma a to pomáhá odlehčit zdravotnická zařízení,“ řekla KP profesorka medicínských věd Guzel Ulumbeková.

Kromě toho Moskva zavádí i restriktivní metody. Od úterka může hromadnou dopravou či vlastním autem cestovat jen ten, kdo si opatří propustku s QR kódem (pěšky lze chodit bez ní). U vjezdů do města přitom patrolují příslušníci národní gardy a speciálních jednotek, kteří budou propustky kontrolovat, Prověřit trasu cesty budou mít pod hroznou odpojení od dispečerského systému za povinnost i taxikáři.

Spuštění systému ale provázely zmatky a snažili se na něm vydělat různí chytráci, kteří nabízeli vyřízení propustky, která se vydává zadarmo, až za 10 tisíc rublů (3300 korun). A svůj podíl chaosu do věci vnesla i radnice, když na posední chvíli třetinu z asi tří milionů propustek anulovala kvůli formálním nedostatkům.