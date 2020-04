Moskvané zahltili metro kvůli novému systému propustek. Někteří čekali i 40 minut, než se do soupravy dostali

„Hlídky dopravní policie prověřují dokumenty všech řidičů: kontrolují doklady a skenují na chytré mobily poznávací značky aut a číselný kód propustky. Na každého řidiče potřebují přibližně půl minuty. Kontrolní stanoviště posílili ozbrojení příslušníci pořádkových jednotek,“ vylíčila agentura TASS situaci na jedné z výpadovek u moskevské okružní dálnice, kde vznikla asi pět kilometrů dlouhá zácpa.

V metru si někteří pasažéři podle listu Vedomosti stěžovali, že museli čekat i 40 minut, než se do podzemní dráhy dostali. Doporučený odstup alespoň půldruhého metru mezi lidmi bral ve frontě za své, poznamenal deník Kommersant.

Moskevský starost Sergej Sobjanin v sobotu podepsal nařízení, podle něhož cesty po Moskvě a přilehlé oblasti vlastní a veřejnou dopravou či taxi vyžadují speciální propustky, povinné od 15. dubna. Za porušení hrozí pokuta 5000 rublů (asi 1700 Kč).

Muscovites wait in crowded lines as police at every station check the new digital permits meant to enforce self-isolation #COVID19 https://t.co/VQu0ErAp5q pic.twitter.com/Fh5TT6tXTI