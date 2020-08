Kvůli fámám okolo covidu zemřelo na světě podle vědců nejméně 800 lidí. Jako prevenci pili metanol nebo savo

Washington Konspirační teorie, babské rady a mýty na sociálních sítích se šíří v online světě snad stejnou rychlostí jako koronavir mezi lidmi. Kvůli dezinformacím okolo nemoci za první tři měsíce tohoto roku zemřelo po celém světě nejméně 800 lidí. Vyplývá to z výzkumu uveřejněném v odborném časopise American Journal of Tropical Medicine and Hygiene, o kterém informoval zpravodajský server BBC.

Příčinou smrti bylo ve velkém množství případů požití metanolu nebo čisticích prostředků, ve které oběti vložily naději, že je před infekcí ochrání.

Nemocnice zároveň kvůli dezinformacím kolujícím na sociálních sítích přijaly okolo 5800 lidí, kteří se pokoušeli koronavirus vyléčit nebo mu předejít nebezpečným způsobem. Mezi vědecky nepodloženými kúrami se objevila konzumace velkého množství česneku či vitamínových doplňků stravy; v některých případech ale lidé pili i kravskou moč. Deprese, úzkosti i nespavost. Koronavirus podle nové studie působí na duševní zdraví člověka Velkou roli v šíření falešných informací o koronaviru hrají právě sociální sítě, a to do té míry, že Světová zdravotnická organizace (WHO) před podobnými mýty vydala varování. Autoři výzkumu v závěru píší, že odpovědnost vlnu dezinformací zastavit leží na vládách, provozovatelích sociálních sítí a mezinárodních organizacích. V některých případech však pro podobný dohled nad obsahem šířícím se po internetu neexistuje potřebná legislativa, píše BBC. S vakcínou proti covidu-19 na obzoru se platformy sociálních sítí nejspíš stanou terčem aktivistů vystupujících proti očkování a budou nabádat, aby se lidé odmítali očkovat. Přestože provozovatelé sociálních sítí monitorují a průběžně mažou dezinformace ohledně vakcíny na koronavirus, nedávný výzkum v USA ukázal, že 28 procent Američanů stále věří, že Bill Gates chce obyvatele pomocí vakcíny načipovat. Američtí doktoři řekli pro BBC: „Úspěch učinného léku by mohl být znevýhodněn díky těmto dezinformacím.“

Otrava čisticími prostředky a metanolem V souvislosti s vývojem léčby koronaviru se uvažovalo třeba o léku hydroxychlorochinu. Také o něm se online světem šířily různé „zaručené“ informace. Spekulace o jeho účinnosti se na internetu objevily koncem ledna v Číně, kde byly zveřejňovány staré studie tohoto léku. Svou cestu si našel i do Bílého domu, když Donald Trump zveřejnil příspěvěk na svém twitterovém účtu, že ho sám užívá. „Co můžete ztratit? Vemte si ho!“ uvedl.

Předávkování hydroxychlorochinem nejsou tak častým případem, spíše docházelo k otravám tímto lékem nebo jemu podobnými. Úzkost způsobená pandemií však donutila lidi až k extrémním řešením. Někteří pili čisticí prostředky, které měli doma, v domnění ochrany před virem. V Íránu zase zemřely stovky lidí na otravu metanolem poté, co se vyskytla informace o jeho léčebných účincích.

MACHÁČEK: Jak (ne)chytit koronavirus. Mějte okna otevřená! Sociální sítě se také staly rájem pro podvodníky, kteří nabízejí „zázračný minerální doplněk“ s tvrzením, že díky němu „předejdete koronavirovému onemocnění.“ Ve skutečnosti ale lidé místo léku dostanou pouze zředěné savo. Kvůli dalším podobným fámám kolujících po internetu letos vypukly davové útoky v Indii nebo došlo k otravě čisticími prostředky v USA.