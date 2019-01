Doprava v USA kolabuje. Kvůli sněhové bouři zrušili tisíce letů, teploty klesají k minus 40 stupňům

Boston (USA) Kvůli sněhové bouři, která zasáhla nejméně 15 amerických států od středozápadu až po Novou Anglii, byly zrušeny tisíce letů. Meteorologové varují motoristy zejména na severovýchodě země, že silnice budou v neděli klouzat. Informuje o tom agentura AP.

V neděli bylo seškrtáno zatím téměř 5000 letů, nejvíce je postiženo letiště v Bostonu. Ve státech ležících na severovýchodě USA může napadnout až 60 centimetrů sněhu, v neděli večer místního času má začít foukat studený vítr. Podle předpovědi teploty na některých místech ve státech Vermont, Maine a New Hampshire klesnou až k minus 37 stupňům Celsia.



Na chicagském O’Hareově mezinárodním letišti sklouzlo v sobotu z přistávací dráhy letadlo se 129 lidmi na palubě. Nikomu se nic nestalo. Ve státu Kansas zemřel muž, který odklízel sníh frézou. Převrátila se, když s ní najel na okraj cesty a muž pod ni spadl.

Železniční společnost Amtrak odvolala některé vlaky, které se dnes měly vydat z Chicaga do Washingtonu a do New Yorku i část spojů mezi Bostonem a New Yorkem.

Americký prezident Donald Trump na twitteru vyzval Američany, aby byli opatrní a aby se snažili zůstat doma. „Nebylo by špatné mít něco z toho starého dobrého globálního oteplování,“ napsal také.