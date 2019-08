Po dvou dnech obnovilo hongkongské letiště provoz. Demonstranty vyhnala policie pomocí obušků

Hongkong Letiště v Hongkongu ve středu obnovilo provoz, v předchozích dvou dnech muselo kvůli protestům většinu odletů zrušit. Protivládní demonstranti zde protestovali pět dní v kuse, v pondělí večer se střetli s policií. Informovala o tom agentura Reuters.

Na letišti do středečního rána místního času přetrvaly tři desítky protestujících. Policie odsoudila násilnosti manifestantů a uvedla, že velká skupina z nich „obtěžovala a napadla jednoho turistu a jednoho novináře“.



Zadrženo bylo pět lidí; počet zadržených přesáhl od června, kdy protesty začaly, 600 lidí. V úterý policie nasadila na letišti proti tisícovkám černě oděných manifestantů pepřový sprej a bila je obušky.

Bývalá britská kolonie Hongkong, která se v roce 1997 vrátila pod čínskou správu, čelí největší politické krizi za desítky let. To, co začalo jako protest proti zákonu o vydávání trestně stíhaných do pevninské Číny, postupně přerostlo v požadavek na větší demokratičnost politického systému a na odstoupení správkyně Hongkongu Carrie Lamové.