Lhůta na vytvoření izraelské vlády vypršela. Netanjahu se nedohodl s rivalem Gancem, jednat se bude dál

Tel Aviv Izraelský premiér Benjamin Netanjahu a jeho hlavní rival Benny Ganc se ve středu před vypršením půlnoční lhůty nedohodli na vytvoření široké koaliční vlády. Podle izraelského listu The Times of Israel jednání skončilo ve čtvrtek ve 02:00, ale zástupci premiérova Likudu a Gancovy Modré a bílé ve společném prohlášení oznámili, že schůzky budou během dne pokračovat.

Bezprecedentní politický pat zatím nepomohla ukončit ani současná zdravotnická a hospodářská krize způsobená novým koronavirem. V uplynulém roce se v Izraeli konaly již tři parlamentní volby, žádné ale zatím nevyústily v sestavení nové vlády. Je tak možné, že Izraelci budou muset k volebním urnám počtvrté.



Ganc a Netanjahu podle izraelských médií jednali o dohodě o sdílení moci, která by umožnila Netanjahuovi zůstat premiérem dalších 18 měsíců. Funkci předsedy vlády měl následně převzít centrista a někdejší náčelník generálního štábu izraelské armády Ganc.

Po posledních volbách v březnu dostal první šanci na sestavení vlády Ganc. Prezident Reuven Rivlin, který na jednání dohlížel, v pondělí oznámil, že kvůli kladnému posunu o 48 hodin prodlouží lhůtu pro jednání. Nyní Ganc ani Netanjahu o další prodloužení podle izraelských médií nepožádali.

Neschopnost sestavit novou vládu podle agentury Reuters může zkomplikovat plány na oživení ekonomiky poté, co se epidemie v zemi dostane pod kontrolu.

Prezident Rivlin uvedl, že dá parlamentu 21 dní na to,aby vybral kandidáta, který bude pověřen sestavením vlády. V praxi to podle The Times of Israel znamená, že Ganc a Netanjahu mají na uzavření dohody další tři týdny.

Pokud žádný poslanec nezíská podporu většiny v parlamentu, budou se muset konat předčasné volby, za uplynulých 16 měsíců by byly už čtvrté. Ganc dříve uvedl, že nebude ve vládě s premiérem, který čelí obvinění z korupce. Soud s Netanjahuem, který obvinění odmítá, má začít v květnu.

Závažnost koronavirové krize přiměla Gance, aby porušil slib voličům, že nebude ve vládě s Netanjahuem, což rozhněvalo mnoho odpůrců současného premiéra. Agentura Reuters v této souvislosti poznamenala, že rozhodnutí s Netanjahuem jednat zřejmě Gancovi snížilo preference.

Izraelci hodnotí vládní kroky v době krize kladně

Podle pondělní průzkumu izraelského Kanálu 12, by Netanjahuova pravicová strana Likud nyní ve volbách posílala o čtyři křesla, a do 120členného parlamentu by se tak dostalo 40 jejích poslanců. Gancova centristická Modrá a bílá by podle průzkumu získala pouze 19 křesel. Podle průzkumu 64 procent Izraelců hodnotí postup Netanjahuovy vlády v koronovairové krizi kladně.

V Izraeli se nákaza koronavirem dosud prokázala u více než 12 500 lidí a nejméně 130 z nich onemocnění covid-19 podlehlo. V zemi platí přísná omezení pohybu, uzavřena byla většina podniků a nezaměstnanost se pohybuje kolem 25 procent.