Netanjahu ven, žádá šéf demokratů v Senátu. Likud: Nejsme banánová republika

Schumer, který je podle agentury AP nejvýše postaveným Židem ve Washingtonu, se ke kritice připojil několik dní po vyostření rétoriky prezidenta Joea Bidena. Ten ve víkendovém rozhovoru uvedl, že Netanjahu svým přístupem k válce proti radikálnímu hnutí Hamás více škodí Izraeli, než aby mu pomáhal.

„Domnívám se, že nové volby jsou jedinou cestou, jak umožnit zdravý a otevřený rozhodovací proces o budoucnosti Izraele,“ prohlásil lídr senátní většiny Schumer. Dodal, že pravicově nacionalistická koalice izraelského premiéra už není v souladu s potřebami země a že sám Netanjahu představuje zásadní překážku pro mír.

Netanjahuova strana Likud výzvu k vypsání nových izraelských voleb komentovala slovy, že „Izrael není banánová republika“, a dodala, že Netanjahuova politika má širokou podporu veřejnosti.

„Izraelská veřejnost podporuje absolutní vítězství proti Hamásu, odmítá jakýkoliv diktát k vytvoření palestinského teroristického státu a je proti navrácení Palestinské autonomie do Gazy,“ uvedl Likud v prohlášení. Palestinská autonomie vládne na okupovaném Západním břehu Jordánu. Ke kritice Schumera se připojil také izraelský ministr financí Becalel Smotrič, podle něhož by Spojené státy měly respektovat izraelskou demokracii.

Bezpečnostní mluvčí Bílého domu John Kirby uvedl, že Schumer před svým projevem Bílý dům o jeho obsahu informoval. Dodal, že Bílý dům projev neschválil ani nezakázal a nikterak ho neupravoval. „Plně respektujeme jeho právo tyto věci říct a rozhodnout se, co řekne na půdě Senátu,“ uvedl Kirby.

Lídr senátních republikánů Mitch McConnell naopak Netanjahua podpořil, když řekl, že je „pokrytecké“, aby Američané kritizovali „zahraniční vměšování do americké demokracie a zároveň vyzývali k odstranění demokraticky zvoleného izraelského lídra“. Schumerova slova označil za bezprecedentní.

Demokratická kritika

Deník The New York Times Schumerův projev na plénu Senátu označil za dosud nejtvrdší kritiku na adresu izraelské vlády od vysokého amerického představitele od začátku války. Schumer mimo jiné řekl, že Netanjahuova ochota tolerovat masové zabíjení civilistů „tlačí podporu Izraele ve světě na historická minima“ a že izraelský premiér staví své „politické přežití“ nad zájem své země. Zároveň by ovšem podle senátora nebylo spravedlivé za úmrtí Palestinců vinit pouze Izraelce.

Izraelci šestým měsícem pokračují ve válce v Gaze zahájené v reakci na útok ze 7. října, při němž Hamás v jižním Izraeli zabil na 1200 lidí a dalších více než 200 unesl. Izraelské tažení hustě osídlené palestinské území zcela zdevastovalo a připravilo o život tisíce civilistů. Velká část přeživších nemá dost jídla ani střechu nad hlavou.

Spojené státy nadále podporují izraelský cíl vymýtit Hamás, který Západ považuje za teroristickou organizaci, veřejná kritika od amerických představitelů určená Izraeli však sílí. Demokratický senátor a Bidenův blízký spojenec Chris Coons nedávno označil za „neudržitelné“ pokračovat v současné míře vojenské podpory Izraele, jestliže jeho vedení nebude ochotné naslouchat americkým výhradám. Demokratická senátorka Patty Murrayová zase vyzvala židovský stát ke „změně kurzu“ a uvedla, že současný přístup „nečiní Izrael bezpečnějším“.

Někteří demokraté volají po okamžitém omezení vojenské podpory, americká vláda však zatím o takových krocích odmítá veřejně mluvit. Dlouhodobě na otázky ohledně svého přístupu ke konfliktu uvádí, že je lepší zůstat blízkým spojencem Izraele, neboť to umožňuje ovlivňovat jeho postup.

Poslední dny přinášejí jisté signály, že Izraelci americkým výhradám naslouchají. USA neustále volají po vystupňování dodávek humanitární pomoci do Pásma Gazy a Izrael tento týden otevřel provizorní přechod na severu palestinského území. Zároveň odkládá avizovanou operaci v Rafáhu na jihu Gazy, zatímco Američané apelují na ochranu statisíců civilistů v této oblasti.

Z dlouhodobějšího hlediska napětí mezi Izraelem a Washingtonem vytváří odmítavý postoj Netanjahuovy vlády k „dvoustátnímu řešení“ izraelsko-palestinského konfliktu. Snaha vytvořit palestinský stát vedle toho izraelského představuje oficiální politiku USA a Bidenova administrativa ji prezentuje jako jedinou cestu k trvalému míru.

Podle senátora Schumera dělá Netanjahu vážnou chybu, když tuto představu odmítá. „Izraelský lid dnes brzdí vize vlády, která je zaseklá v minulosti,“ prohlásil.