Ukrajinský ministr děkoval Česku za munici, zmínil ji i Blinken, řekl Lipavský

„Českou iniciativu zmiňovala dnes velká část států. Bylo nám děkováno, dobře se to poslouchá, nicméně ještě potřebujeme, aby se ty věci opravdu dotáhly do konce,“ uvedl český ministr. „Máme přísliby pro 300 tisíc kusů munice, pro dalších 500 tisíc kusů je to v jednání,“ dodal.

Česká iniciativa podle něj byla dávána jako příklad toho, jak může skupina ochotných a akceschopných zemí, i mimo evropskou platformu, dosáhnout podpory Ukrajiny. „Česko dnes opravdu bylo jednou z hvězd rady ministrů zahraničí,“ doplnil Lipavský.

O možnosti zakoupit ve třetích zemích 800 tisíc dělostřeleckých granátů pro Ukrajince, kteří se už přes dva roky brání ruské vojenské agresi, informoval český prezident Petr Pavel na mnichovské bezpečnostní konferenci v polovině února.

Premiér Petr Fiala minulý týden oznámil, že se k nákupu zatím připojilo 18 zemí od Kanady přes Německo či Nizozemsko až po Polsko. Tento počet zatím podle Lipavského stále platí. „Nemůžeme očekávat, že by se připojily všechny státy EU, jsou země, jejichž politikou není dodávat vojenský materiál na Ukrajinu,“ doplnil šéf české diplomacie.