Litva, Lotyšsko a Estonsko rozhodly o vyhoštění čtyř ruských diplomatů. Vyjadřují tím solidaritu Česku

„Na znak solidarity s našimi českými spojenci a kvůli narušení Vídeňské konvence se Lotyšsko rozhodlo vyhostit ruského diplomata,“ cituje agentura TASS z prohlášení, které vydal šéf lotyšské diplomacie Rinkévičs. „Lotyšsko nebude trpět podvratnou činnost na svém území ani na území svých partnerů a spojenců,“ uvedl také Rinkevičs.

In solidarity with our Czech allies and due to the violations of Vienna Convention #Latvia has decided to expel a Russian diplomat. Latvia will not tolerate subversive activities on its soil or that of its partners and allies

