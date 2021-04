Vyhoštění je pro diplomata škraloup, Češi se ale o kariéru bát nemusí. Horší bude najít hrdinu do Moskvy

Praha Čeští diplomaté, kteří byli v minulých dnech vyhoštěni z ambasády v Moskvě v rámci ruské odvety v kauze Vrbětice, mohou na kariéru v Ruské federaci zapomenout. Punc nežádoucí osoby, tedy persony non grata, jim ruské úřady již nikdy nesmažou. A nejen ony. Případný sen o diplomatické misi například v Íránu, Bělorusku, na Kubě či v jiném zemi z tábora „fanoušků“ Ruska, se jim v uplynulých dnech rozplynul.

„Vyhoštění může být pro další diplomatickou kariéru problémem. V životopisu máte, že jste byli označeni za osobu nežádoucí a odesláni z Ruska. V některých zemích to vzbudí pochyby – budou se ptát, proč byl ten či onen vyhoštěn, jestli třeba opravdu nebyl špion. Důvody se totiž nesdělují,“ řekl pro Lidovky.cz Cyril Svoboda, bývalý šéf české diplomacie a zakladatel soukromé Diplomatické akademie.



Vstup do Ruska, například jako turisté, sice podle něho vyhoštění zaměstnanci ambasády zakázaný nemají, ovšem označení „nežádoucí“ jim Rusové nevygumují. „Pokud mají tento status, tak bych doporučil, aby už tam nikdy nejezdili. Nikdy nevíte, co se tam může přihodit,“ dodal.

Podle diplomatického zdroje serveru Lidovky.cz se však Češi, kteří museli z rozhodnutí Kremlu opustit moskevskou ambasádu, o svou profesní budoucnost obávat nemusejí. „Jedná se jen o zlomek s Ruskem solidárních zemí, v nichž tito lidé mají utrum. Určitě jim to nebrání v tom, aby třeba svoji službu vykonávali v Dánsku, ve Varšavě, v Santiagu de Chile a podobně,“ sdělil zdroj redakce s tím, že o jejich zařazení rozhoduje personální odbor českého ministerstva zahraničí.

„V současné době je každá ruka dobrá i pro posílení příprav na blížící se české předsednictví v Radě EU (v druhé polovině 2022 – pozn. red.),“ zdůraznil.

Moskevské ambasádě navíc náleží v žebříčku prestižních diplomatických adres jedna z vrchních příček, tudíž její – byť vyhoštění – pracovníci se mohou uplatnit i v jiných klíčových úřadech, například v Bruselu, New Yorku či ve Washingtonu. Ztráta pracovního místa jim zcela jistě nehrozí, což ostatně při jejich příletu z Moskvy slíbil i vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD).

„Nic neprovedli. Pouze se prali za Českou republiku,“ řekl. V rámci ministerstva budou zařazeni na volná místa, jež v ústředí jsou, případně je resort vyšle na jiné ambasády.

„S těmi lidmi se vlastně vrací i jejich pracovní místo, s nímž se v rozpočtu počítá a náleží ministerstvu. Možností, kam mohou být zařazeni, je dost,“ doplnil diplomatický zdroj pro Lidovky.cz.

Některým z navrátilců to ale může způsobit osobní problémy, budou se totiž muset vyrovnat s tím, že jejich specializace Rusko a studium ruštiny ztratí lesk a smysl. „Nicméně zde platí, že každý, kdo je v diplomatické pozici, by měl umět anglicky. Uplatnění najdou, jazyk by neměl být překážkou. Vždyť je třeba mohou vyslat do Litvy, Lotyška a podobně, kde i ruštinu uplatní,“ uvedl diplomat.

Moskva štací pro hrdiny

A pak je tu ještě druhá strana mince: ambasáda v Moskvě patří mezi top pětku, po níž vždy pošilhával nejeden kariérní diplomat. Jenže v době, kdy jsou česko-ruské vztahy na bodu mrazu, se atraktivita úřadu značně snížila. Do Ruska se teď nikdo nepohrne. Čeští diplomaté budou pod obrovským drobnohledem, oficiální místa se s nimi bavit prakticky vůbec nebudou. Navíc poté, co ze strany Ruska došlo k razantnímu snížení počtu míst na ambasádě, přibude pro jednotlivce obrovské množství práce – na velkou agendu je tam najednou až příliš málo lidí.

„Do Ruska půjdou sloužit nyní jen hrdinové,“ zdůraznil Svoboda. Věc je to navíc aktuální, na dohled je totiž střídání českého velvyslance v Moskvě Vítězslava Pivoňky, kterému má v příštím roce vypršet čtyřletý mandát. Ačkoli není vyloučeno jeho prodloužení, podle informací serveru Lidovky.cz se o něm spekulovalo jako o budoucím velvyslanci v Bulharsku. „To je další země, kam ti, co byli vyhoštěni, mohou odjet. I jazykově,“ uvedl zdroj.

Kdo by mohl Pivoňku v křesle ambasadora v Moskvě vystřídat, zatím není jisté, rozhodne o tom patrně až nová vláda, jež vzejde z říjnových voleb. „Měl by to být někdo s politickým přesahem, protože to není úkol jen pro velmi kvalitního kariérního diplomata. Vždyť Rusko je pro nás extrémně citlivá a důležitá relace,“ uzavřel Svoboda.