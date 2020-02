‚Má víc peněz než Bůh.‘ Miliardář Bloomberg je ochoten utratit vše, aby Ameriku zbavil Trumpa

WASHINGTON/PRAHA Miliardář Michael Bloomberg v boji o nominaci demokratů zatím chyběl. O první hlasy se bude ucházet až v březnu, již teď ale dal na kampaň víc než konkurenti. A je ochoten utratit miliardy, aby se „zbavil Donalda Trumpa“.

Když se v pondělí objevila zpráva, že Republikánská strana a Donald Trump získali na nadcházející volební kampaň od miliardáře a majitele kasin Sheldona Adelsona sto milionů dolarů, řadu analytiků částka zaskočila. Celkové rozpočty na prezidentské kampaně se totiž pohybují v maximální míře kolem jedné miliardy dolarů. Vedle toho, co plánuje v podzimních volbách utratit miliardář Michael Bloomberg, se ale Adelsonova částka jeví jako mizivá.



„Jsem ochoten utratit veškeré své jmění, abych se zbavil Donalda Trumpa,“ uvedl Bloomberg na konci listopadu při oznámení své kandidatury. Bývalý starosta New Yorku přitom patří k nejbohatším lidem světa – vlastní majetek přesahující hodnotu 54 miliard dolarů.

„Michael Bloomberg má víc peněz než Bůh,“ komentoval tehdy vstup miliardáře do boje o Bílý dům republikánský odborník na veřejné mínění Frank Luntz. „Jeho kampaň je jedinečná. Nemá totiž žádné finanční limity,“ dodal Michael Scherer z deníku The Washington Post (WP).

Kandidát na prezidenta Spojených států Mike Bloomberg.

Nejde o to, že by miliardář utrácel více než ostatní, ale že nemusí shánět peníze a prosit voliče o finanční dary. „Může utratit miliardu dolarů a nepodepíše se to na jeho bohatství. Může utratit i dvě miliardy a poté už začne být těžké utratit za kampaň víc peněz,“ vysvětlil Scherer. A zatímco tři demokratičtí kandidáti Andrew Yang, Michael Bennet a Deval Patrick po primárkách v New Hampshire z boje odstoupili, 77letý Bloomberg teprve startuje.

Tisíce zaměstnanců

„Malý Michael“, jak Bloombergovi přezdívá Donald Trump, za dva měsíce své kampaně utratil 200 milionů dolarů a v rámci boje o Bílý dům najal 2100 zaměstnanců, což je několikanásobek toho, co mají ostatní kandidáti. Tato dvě čísla však ani v nejmenším neukazují rozsah a sofistikovanost systému, který Newyorčan buduje.

„Jeho tým je již teď velký jako tým Hillary Clintonové těsně před volbami. Vše vybudoval za dva měsíce z ničeho,“ popsal situaci redaktor WP.

Bloombergova kampaň například čítá 800 zaměstnanců v Kalifornii, 125 na Floridě a 135 v Severní Karolíně. Lidem pracujícím ve štábech platí Bloomberg 15 dolarů (341 korun) za hodinu, pracovníkům chodícím od domu k domu pak 18 dolarů. Podle WP si tak někteří jeho pomocníci vydělají až 6000 dolarů měsíčně (136 tisíc korun).

Protože Bloomberg začal s kampaní o řadu měsíců později než ostatní demokratičtí kandidáti, rozhodl se ignorovat první stranická shromáždění a primárky (Iowa, New Hampshire, Nevada a Jižní Karolína). Vše se pro něj rozhodne 3. března v takzvané superúterý, kdy budou demokratičtí voliči vybírat svého kandidáta ve čtrnácti státech USA. A právě na tyto státy se zaměřil především a má týmy ve všech z nich.

Nové strategie

Bloomberg zároveň investoval velké peníze do stratégů, kteří vymýšlí, jak porazit Trumpa. Nechal také vybudovat i společnost na analýzu dat, která je již teď výkonnější než dosavadní struktura Demokratické strany.

„Republikánská strana dohnala a překonala demokraty v oblasti dat a digitálního světa,“ uvedl pro média šéf Bloombergovy kampaně Dan Kanninen, podle kterého demokraté podcenili důležitost této oblasti, „a proto prohráli v roce 2016“. Kampaň se také ve velkém zaměřila na hispánskou populaci v USA. Bloomberg tak má například španělsky mluvící týmy v Arizoně, Texasu, Kalifornii i Severní Karolíně.

Úspěch však zajištěn nemá. Demokratičtí voliči jsou proti miliardářům vysazení a sám Bloomberg nemá dobrou pověst od doby, co v roli starosty New Yorku umožnil policii zastavovat, prohledávat a zadržovat prakticky kohokoliv bez udání důvodu.

Zda se mu podaří získat dostatek hlasů, se ukáže začátkem března. Již teď je ale jasné, že jeho tým zbraně nesloží. „Bloombergova kampaň byla postavena tak, aby pokračovala, i kdyby on sám neuspěl. Je připraven vše poskytnout kandidátovi, jehož strana nominuje,“ vysvětlil Scherer. „Hlavní motivací je pro něj porazit Trumpa.“