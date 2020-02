Nadešel čas zastavit tweetování o kriminálních případech, řekl ministr Barr na adresu Trumpa

WASHINGTON/PRAHA Donald Trump je po konci impeachmentu na koni. Zasahuje do soudních sporů a trestá ty, kdo se mu vzepřeli. Kvůli posledním eskapádám na Twitteru už jej kritizoval i jeho klíčový ministr a další členové vedení republikánů.

„Toto je hrozná a velmi neférová situace. Skutečné zločiny se odehrály na druhé straně a nic se jim nestane. Nedovolíme tento justiční omyl!“ napsal v úterních ranních hodinách na Twitter prezident USA Donald Trump. Stěžoval si na to, že státní zástupci ministerstva spravedlnosti v pondělí navrhli pro jeho přítele a politického konzultanta Rogera Stonea trest 7 až 9 let vězení za to, že pod přísahou lhal vyšetřovatelům a Kongresu.

This is a horrible and very unfair situation. The real crimes were on the other side, as nothing happens to them. Cannot allow this miscarriage of justice! https://t.co/rHPfYX6Vbv — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 11, 2020

„Všichni začali spekulovat: Znamená to první rozpory mezi Trumpem a ministrem spravedlnosti Williamem Barrem? Je to chvíle, kdy se ministr postaví prezidentovi?“ popsal situaci reportér deníku The Washington Post Matt Zapotosky. Nic z toho se však nestalo. Jen několik hodin poté, co prezident napsal svůj vzkaz na sociální síť, mluvčí ministerstva oznámila, že resort v případu zasáhne a změní navrhovaný trest. Rozhodnutí ministerstva však přineslo jinou odezvu. Všichni čtyři prokurátoři, kteří se podíleli na Stoneově případu, na protest rezignovali.

Trump pak začal útočit i na samotnou soudkyni, jež má o případu rozhodnout příští čtvrtek. „Je to ta soudkyně, co poslala Paula Manaforta (bývalého šéfa Trumpovy kampaně odsouzeného za daňové úniky, praní špinavých peněz a ovlivňování svědků – pozn. red.) na SAMOTKU, což nemusel podstoupit ani Al Capone?“ ptal se na Twitteru Trump.



Is this the Judge that put Paul Manafort in SOLITARY CONFINEMENT, something that not even mobster Al Capone had to endure? How did she treat Crooked Hillary Clinton? Just asking! https://t.co/Fe7XkepJNN — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 12, 2020

Prezidentova twitterová tiráda nakonec dospěla tak daleko, že se proti němu obrátil i ministr spravedlnosti Barr. „Nemohu dělat svou práci, když se neustále v pozadí objevují komentáře, které mou činnost podkopávají,“ postěžoval si šéf resortu v rozhovoru pro televizi ABC.

„Myslím, že nadešel čas zastavit tweetování o kriminálních případech ministerstva spravedlnosti,“ uvedl Barr. „Výroky o ministerstvu, jeho lidech, probíhajících případech, o soudcích činí mou práci, abych zajistil integritu soudců a žalobců, prakticky nemožnou,“ dodal ministr, za něhož se postavil i šéf republikánů v senátu Mitch McConnell.

Trump by měl poslouchat

„Myslím, že prezident učinil dobrou volbu, když si vybral Williama Barra do funkce ministra, a měl by naslouchat jeho radám. Pokud ministr říká, že mu toto chování komplikuje práci, pak by ho měl prezident poslouchat,“ sdělil na Fox News McConnell, díky jehož práci byl Trump minulý týden očištěn při senátním soudu v rámci impeachmentu.

Sám prezident v zásazích do justice problém nevidí. Včera na Twitter napsal, že nikdy nepožádal Barra, aby zasáhl do nějakého případu. „To ale neznamená, že na to jako prezident nemám právo, jen jsem se jej zatím rozhodl nevyužít!“ objasnil Trump.

Podle amerických médií je od konce impeachmentu na koni. „Rozhodl se pomstít všem, o nichž je přesvědčen, že ho zradili, a má pocit, že je nedotknutelný,“ uvedl o prezidentovi zdroj deníku The Washington Post.



„Během 48 hodin chránil své přátele, trestal oponenty a riskoval i integritu justice,“ napsal list a připomněl, že koncem minulého týdne Trump propustil z Bílého domu Alexandra Vindmana, jenž v procesu impeachmentu svědčil proti němu. V úterý pak na tiskové konferenci vyhrožoval, že by Vindmana mohl potrestat vojenský soud. „Odplata“ za svědectví se podepsala i na Vindmanově bratrovi Jevgenijovi, který aniž by svědčil, musel z Bílého domu odejít také.