Macron, nebo Le Penová? Francie při eurovolbách zažije těsný souboj

PAŘÍŽ/PRAHA Silná, soudržná a spolupracující Evropská unie, nebo Evropa národních států. Tak vypadají dvě hlavní vize EU, mezi kterými se budou rozhodovat francouzští voliči během nadcházejících eurovoleb – jde o vize prezidenta Emmanuela Macrona a šéfky strany Rassamblement National Marine Le Penové. Právě jejich hnutí jsou v čele průzkumů.

„Podle Macrona jsou to zásadní volby pro budoucnost Evropy, ale stejně zásadní jsou i pro jeho pětiletý volební mandát,“ řekl pro deník Le Monde začátkem května zdroj z blízkého okolí francouzského prezidenta Emmanuela Macrona, jehož hnutí Republiko vpřed! (La République en marche!) již zahájilo volební kampaň do Evropského parlamentu. Sám prezident se ale podle zdrojů z Elysejského paláce teprve chystá naplno do volebního boje vkročit.



„Něco tento týden učiní, ale ještě se nerozhodl, jakou formou to podnikne,“ tvrdilo v pondělí Macronovo okolí. Uvažuje prý o několika předvolebních mítincích napříč Francií, aby své spoluobčany přesvědčil o své vizi pro EU.

Svůj boj za lepší Evropu už ostatně zahájil na začátku března. V dopise všem občanům EU předložil například návrh na revizi Schengenu, vznik unijního azylového úřadu či klimatické banky. Prezident navrhl také vytvoření agentury na ochranu před zásahy do voleb či zákaz financování politických stran ze zemí mimo EU. Posledním zmíněným bodem útočil především na své největší soupeře – koalici Hnutí pro Evropu národů a svobody, jejíž někteří členové jsou obviňováni ze získávání financování z Ruska.

Le Penová dotáhla Macrona

Součástí Hnutí je mimo Ligy italského vicepremiéra Mattea Salviniho a české SPD Tomia Okamury i Macronova největší soupeřka Marine Le Penová se svým Národním sdružením (Rassemblement national). Právě její hnutí je pro francouzského prezidenta nejsilnějším konkurentem.

Zleva Tomio Okamura (SPD), Marine Le Penová (francouzské Národní sdružení) a Geert Wilders (nizozemská Strana pro Svobodu).

Již od listopadu loňského roku, kdy začaly ve Francii nepokoje spojené s hnutím tzv. „žlutých vest“, totiž Macronova koalice ztrácí a získává v průzkumech stejných 21,5 procent hlasů, jako hnutí Le Penové. Pokud by se volby konaly tento týden, získali by oba rivalové 23 křesel v Evropském parlamentu.

Na rozdíl od České republiky se ve Francii k volbám chystá velká část voličů. Podle průzkumu pro deník Le Monde, který byl proveden na desetitisícovém vzorku populace, určitě vyrazí k urnám 38 procent lidí a dalších 36 procent spíše ano. Rozhodné „ne“ eurovolbám řeklo v průzkumu jen 5 procent lidí.

Zatímco Macronova soupeřka Marine Le Penová cestuje po Evropě a propaguje myšlenky Evropy národních států, prezident se doma vypořádává s neutuchajícími protesty „žlutých vest“ proti jeho politice. Aby je uklidnil, předložil šéf Elysejského paláce koncem dubna rozsáhlý plán reforem. Ani ten se však nesetkal s pochopením.

Přesto se však podle analytiků ukazuje, že ačkoliv se prezident v posledních měsících potýká s „bezprecedentní sociální krizi“ a „velice nízkou popularitou“, myšlenky jeho hnutí jsou stále atraktivní. A vítězství v eurovolbách by mohlo jeho šance na zlepšení popularity zvýšit.

Macronův boj s popularitou

Vzhledem k opětovnému boji Le Penové s Macronem jsou pro francouzská média nadcházející evropské volby „opakováním prezidentského klání“. Macron tehdy zvítězil a měl na své straně podporu 66 procent populace. Podle průzkumů z minulého týdne se prezidentova popularita pohybuje na úrovni 28 procent – tedy tragicky nízko.

Na stranu druhou je však nutné připomenout, že Macron v první kole voleb získal hlasy pouhých 24 procent a ve výsledku jej tedy podporuje přibližně stále stejná část populace. Není však jasné, zda to bude stačit.

Po volbách totiž francouzský prezident nebude stát pouze proti Národnímu sdružení, ale i ostatním nacionalistickým a pravicovým stranám napříč evropským kontinentem. Největší boj o budoucnost Evropy se tak dle odborníků odehraje až po 26. květnu. Současné předpovědi naznačují, že Evropský parlament bude nevídaně roztříštěný. Pro Macrovo nové hnutí tak bude velmi složité hledat spojence pro svou vizi reformované Evropy, zatímco Le Penová již má podporu zajištěnou díky síti protievropských a protimigračních stran.