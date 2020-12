Miliony Američanů jsou bez podpory, Trump odmítá stimulační ekonomický balík

Washington Miliony Američanů, kteří přišli v důsledku pandemie covidu-19 o zaměstnání, od neděle ztratily nárok na mimořádnou podporu v nezaměstnanosti. Dosluhující prezident Donald Trump totiž odmítl podepsat stimulační ekonomický balík, který nedávno s velkou podporou schválily obě komory Kongresu po dlouhých vyjednáváních, na nichž se podílel i Trumpův ministr financí.

Prezident požaduje větší jednorázový příspěvek pro Američany, nesouhlasí naopak s některými plánovanými výdaji federálního rozpočtu.



Podle návrhu stimulačního opatření v hodnotě 900 miliard dolarů (19,3 bilionu korun) by všichni Američané vydělávající méně než v přepočtu 1,6 milionu korun ročně obdrželi jednorázovou platbu ve výši 600 dolarů (necelých 13 000 korun).



Trump po dlouhých týdnech intenzivního vyjednávání, na němž se sám nijak nepodílel, začal výši příspěvku napadat a požadovat, aby byla více než trojnásobná. „Jednoduše chci získat pro naše skvělé lidi raději 2000 dolarů než ubohých 600, které jsou nyní v návrhu,“ napsal v sobotu na twitteru a zopakoval, že chce z návrhu „ořezat“ jiné výdaje, například rozvojovou pomoc pro cizí země.

Podle budoucího prezidenta Joea Bidena Trump svým postojem „rezignoval na svoje povinnosti“ a vystavil miliony Američanů finanční nejistotě. Na mimořádnou podporu v nezaměstnanosti, kterou ustavil dřívější stimulační balíček, spoléhalo asi 14 milionů lidí. Se sobotní půlnocí rovněž vypršela zvláštní ochrana před vystěhováním v případě neschopnosti platit nájem či splátky hypoték.

Trumpův postoj představuje vážný problém také pro chod federální vlády. Záchranný koronavirový balík je totiž přidružen k návrhu federálního rozpočtu na příští rok ve výši 1,4 bilionu dolarů (30 bilionů korun). Ten musí vstoupit v platnost do pondělní půlnoci, jinak začnou federální úřady fungovat v omezeném rozpočtovém režimu. Kongres by do té doby mohl schválit týdenní provizorní rozpočtové opatření, jako již učinil v první polovině prosince, nezbývá mu na to však příliš mnoho času.