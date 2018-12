Mr. Stop Brexit: Nikdy dřív jsem neprotestoval. Od brexitu sem chodím každý den

LONDÝN Slavný Big Ben, jeden ze symbolů Londýna, je zafačovaný do lešení a přilehlá budova parlamentu se pro změnu už několik let zvolna potápí do Temže. Kdo chce, může v tom spatřovat metaforu britské politiky.

„Do kopru s brexitem!“ ozývá se z hloučku protestujících s evropskými vlajkami. „Nechte rozhodnout lidi!“ „Podobné výjevy jsou tu na denním pořádku,“ komentuje situaci Steve Bray. Měl by o tom něco vědět, je tu totiž každý den. Podle pokřiku, kterým s oblibou doprovází přímé přenosy BBC, se mu přezdívá Mr. Stop Brexit. Na hlavě má buřinku a přes záda vlajku EU na způsob pláště.



„V životě jsem proti ničemu neprotestoval. Než přišel brexit, nebyl jsem na jediné demonstraci,“ vzpomíná Steve. „No a teď jsem tady. Od září 2017 každý den.“

Ze začátku Steve před parlamentem protestoval sám. Postupně se ale přidávali další. Dneska je z nich jedna velká rodina. Je tu Monica, Italka z Milána, stejně jako Hamish, rozený Londýňan.

Muž, který stojí opodál, celý ten mumraj pozoruje s klidem anglického gentlemana. Vypadá trochu jako Richard Gere, na sobě má černý kabát a kravatu. Protestní ceduli si připnul na špičku deštníku.

„Já jsem volil brexit,“ říká klidným hlasem. Jmenuje se Tony Blighe a do Londýna přijel po práci. „Evropu a Evropany mám rád. Evropská unie ale není ta pěkná, milá instituce, za kterou se vydává. Tady v Londýně si všichni myslí, že kdo volil brexit, je rasista. Já ho volil, protože jsem demokrat.“

Tony si sundá transparent z ramene a opře ho o trávník. Už je to zase jenom deštník.

„Představte si, že by si britská Dolní sněmovna a Sněmovna lordů prohodily role,“ vysvětluje. „Lordi, které nikdo nevolil, by navrhovali zákony a volení poslanci by je schvalovali. No a přesně to je Evropská unie.“

Tony naráží na systém evropské legislativy. Evropští poslanci mohou navrhovat zákony, ovšem pouze Evropské komisi. Ta je poté může předložit radě a parlamentu ke schválení.

„Pro mě za mě, ať si Evropa dělá, co se jí zlíbí. Já toho ale nechci být součástí.“

To už je ale Tony přerušen náhlým popraskem. Evropský kroužek se pošťuchuje s několika přihlížejícími. Tedy ještě před chvílí to byli přihlížející. Teď už jsou takříkajíc v tom. Novináři přispěchali se zrcadlovkami, Steve všechno natáčí na mobilní telefon. Tony nehne ani brvou.

„Tímhle se to určitě vyřeší,“ utrousí sarkasticky.

Steve s Tonym si o brexitu myslí každý své. Na jednom se ale shodnou. To, co v pondělí vláda Theresy Mayové udělala – odložení hlasování o brexitové dohodě –, je jen dalším z mnoha přehmatů. Takových přehmatů, které nejvíc poškodí obyčejné lidi ve Spojeném království – v zemi, kterou oba milují.

Autor je spolupracovníkem LN