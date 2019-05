Mueller naznačil, že Trump spáchal zločin. Neměli jsme ale mandát ho žalovat, uvedl

WASHINGTON/PRAHA Zvláštní vyšetřovatel Robert Mueller na tiskové konferenci nepřímo uvedl, že prezident Trump spáchal zločin v oblasti maření výkonu spravedlnosti, ale jeho tým jej nemohl zažalovat, protože na to neměl mandát. Zároveň dodal, že vyšetřování dokončil a odchází tak z ministerstva spravedlnosti.

„Kdyby prezident nespáchal žádný zločin, do zprávy bychom to napsali,“ uvedl ve středu na tiskové konferenci zvláštní vyšetřovatel Robert Mueller, který objasňoval roli Ruska v amerických prezidentských volbách. Naznačil tak, že prezident Trump zločin spáchal.

Vyšetřování bylo podle jeho slov rozděleno do dvou částí. Cílem první bylo zjistit, zda se někdo pokusil ovlivnit americké prezidentské volby. Druhou bylo zjistit, jestli se současný americký prezident Donald Trump nepokusil mařit výkon spravedlnosti.

Podle Muellera se vyšetřovatelům podařilo prokázat, že se nespecifikované ruské entity pokusily ovlivnit volby, nepodařilo se však najít dostatek důkazů o tom, že by se lidé z Trumpovy prezidentské kampaně na těchto pokusech podíleli.

Druhá část byla již komplikovanější. Muellerovi média od publikace zprávy o vyšetřování vyčítají, že prezidenta neobvinil z maření spravedlnosti, pokud se jej dopustil. Zvláštní vyšetřovatel však na středeční konferenci vysvětlil, že jeho tým prezidenta obvinit nemohl - nemá na to totiž mandát. Nechal proto rozhodnutí na jiných autoritách.

Úřadujícího prezidenta totiž v americkém systému může zažalovat pouze Kongres zahájením procesu impeachmentu, tedy odvolání z funkce na základě porušení zákona. V tomto případě funguje jako žalobce dolní komora (Sněmovna reprezentatů) a jako soudní tribunál Senát.

Mueller před Kongresem nevystoupí

Závěrečná zpráva, kterou o pátrání svého týmu vydal, podle něj hovoří sama za sebe. Dokument, který má kolem 450 stran, označil za svou „závěť“, další vyjádření od něj prý nelze očekávat. Pokud bude předvolán do Kongresu ke slyšení, neřekne nic, co by ve zprávě nebylo obsaženo.

Mueller veřejně promluvil poprvé od května 2017, kdy byl vedením vyšetřování pověřen. Právní výbor Sněmovny reprezentantů amerického Kongresu ho nedávno vyzval, aby se dostavil na slyšení o své závěrečné zprávě a o údajných sporech s ministrem spravedlnosti Williamem Barrem kvůli jejímu obsahu. Zda a případně kdy by se slyšení mělo uskutečnit, není známo. Z Muellerova vyjádření vyplynulo, že se do Kongresu nechystá.

Ministr Barr v březnu po prostudování zprávy prohlásil, že Trump se maření vyšetřování nedopustil, což potvrdil i jeho náměstek Rod Rosenstein, který Muellerovo šetření dozoroval. Mueller si pak podle amerických médií Barrovi soukromě stěžoval, že čtyřstránkový výtah ze závěrečné zprávy, který ministr sestavil, nepostihuje dostatečně závěry vyšetřovatelů. Ministr, který je zároveň generálním prokurátorem, označil Muellerovy stížnosti za „podrážděné“.