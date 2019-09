Muž spadl v Austrálii z šestimetrového vodopádu. Polámaný se dva dny plazil pro pomoc

Brisbane (Austrálie) Čtyřiapadesátiletý pěší turista zažil při sobotní túře v okolí australské řeky Cabbage Tree pravděpodobně nejtrpčí chvíle svého života. Vše poté, co spadl z vodopádu a zlomil si nohu spolu se zápěstím. Neměl jak si na místě zavolat pomoc, proto se pro ni dva dny musel plazit.

Australan Neil Parker během procházky spadl z šestimetrového vodopádu. Při pádu si zlomil zápěstí a nohu přímo pod kotníkem na dvě poloviny. „Zlomenina mi kůži sice neporušila, ale vytvořily se na ní asi dvaceticentimetrové puchýře. Nohu jsem potom musel nést... A víte, nohy jsou velmi těžké, když nejsou s ničím spojené,“ okomentoval Parker pro The Guardian své zranění.

„Měl jsem docela strach, protože jsem nikomu neřekl, kam přesně jdu. Neměl jsem jak kontaktovat svou rodinu a nemohl jsem si nijak přivolat pomoc,“ uvedl Parker. Věděl, že se nachází na místě, na kterém by se pomoci nejspíš nedočkal. Proto se i přes svá zranění rozhodl zdolat tříkilometrovou vzdálenost do míst, která budou záchranářům lépe přístupná. Pohyb mu znesnadňovala zlomená dolní končetina, proto se na místo, odkud by ho bylo možné vysvobodit, musel plazit.

Naštěstí se nejednalo o otevřenou zlomeninu, proto si muž frakturu zafixoval pomocí turistických holí a vydal se na cestu. „Plazil jsem se vždy metr a půl, pak jsem se zastavil a musel jsem si odpočinout. Sice to byly jen tři kilometry, ale věděl jsem, že je musím zdolat za dva dny. Myslel jsem si, že se odtamtud už nikdy nedostanu,“ líčil.

Zachránily ho lízátka a Panadol

Podle vlastních slov Paker přežil jen díky svačině, kterou si s sebou na výlet zabalil. Energii mu dodávaly proteinové tyčinky a lízátka a od bolesti mu pak ulevovala analgetika, která našel ve svém batohu. „Měl jsem s sebou Panadol a Nurofen proti bolesti. Mohl jsem ta léčiva použít, když jsem opravdu potřeboval. Kolegové z turistického klubu se mě vždycky ptají, proč pokaždé, když jdu na procházku, s sebou nosím deset kilo různého vybavení. A toto je ten důvod. Bylo skvělé to mít s sebou,“ řekl.

Parker je zkušený turista a zároveň i průvodce v turistickém klubu Brisbane Bushwalkers. Pro Guardian uvedl, že se v minulosti vydal na daleko rizikovější a delší túry a nikdy se při žádné nezranil. Sobotní vycházka pro něj měla být pouze krátká kondiční tréninková trasa.

Prezident klubu Brisbane Bushwalkers Steve Simpson uvedl, že v okolí hory Nebo, na které se Parker nacházel, se v tu dobu nacházelo několik členů klubu. Místa, do kterých se ale Parker vydal byla pro méně zkušené příliš nebezpečná a vyžadovala určitou dávku zkušeností. „Parker oblast dobře znal. Byl zkušený a kompetentní pro to, aby se v oblasti pohyboval,“ řekl Simpson.

Brisbaneský turistický klub po ztraceném kolegovi vyhlásil pátrání v pondělí. Spolu s policií se jim ho podařilo najít v úterý odpoledne. Zraněný byl následně pomocí vrtulníku zachráněn ze špatně přístupného terénu a byl převezen do nemocnice, kde ho přes noc hospitalizovali.