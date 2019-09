Agresivní pták podobný strace napadl v Austrálii cyklistu. Muž havaroval, na následky zranění zemřel

Podle vyjádření australské policie se nehoda stala okolo 8:15 v neděli 15. září, kdy muž projížděl na kole podél Nicholsonova parku v australské Woononě. Podle svědků muž sjel z cesty, aby se vyhnul útočícímu flétňákovi. Následně narazil do plotové tyče a utrpěl vážná zranění hlavy.



Muž byl na místě ošetřen, zdravotníci jej ve vážném stavu transportovali do nemocnice, kde ale přes veškerou snahu lékařů zemřel. Policisté případ dále vyšetřují.

This slow-mo video of a magpie swooping a cyclist three times is both amazing and terrifying at the same time 



: Luke Berkelmans pic.twitter.com/ZiGrENok9a