Myší invaze biblických rozměrů. Hlodavci ovládli části Austrálie

Brisbane/Praha Rozsáhlá území v Novém Jižním Walesu a částech Queenslandu v Austrálii se ocitla pod nadvládou myší, potkanů a krys. Hlodavci obsadili nejen pole a stodoly, ale dostali se už i do domácností či nemocnic. Australané mluví o události biblických rozměrů a věří, že pomůžou současné vydatné deště.

Většina lidí v zasažené oblasti líčí pastičky, jejichž zásoby už ale docházejí, zajišťuje dveře, okna a veškeré další průchozí otvory. Hlodavci ovlivňují životy lidí natolik, že obvyklý počátek konverzace dotazem na počasí se změnil na srovnání toho, kolik myší daná domácnost přes noc chytla. U některých to jsou stovky, líčí britský deník the Guardian. K přemnožení hlodavců vedla velká úroda plodin.

Podle Alana Brown ze Sdružení farmářů Nového Jižního Walesu lze situaci v severní polovině státu označit jako absolutní myší mor, který by se mohl rozšířit i do dalších částí země. Brown také uvedl, že jeden z farmářů přišel kvůli hlodavcům o úrodu za 200 až 300 tisíc dolarů (4,4 až 6,6 milionu korun). „Měl tisícitunovou úrodu čiroku a je to na odpis. Snědli většinu. Několikrát proti nim nasadili návnadu, přesto je to neodradilo,“ cituje Guardian Browna.



Jsou to právě farmáři, kteří trpí invazí hlodavců nejvíce. „Myši si zalezou do sena, močí a prostě všechno. Krmit tím potom krávy a ovce je zdraví škodlivé,“ konstatovala jedna z obyvatelek zasažené oblasti a dodala, že veškeré zásoby sena musela zničit.

Podle starosty města Coonamble Ala Karanouha přišli jen v této oblasti farmáři o desítky milionů dolarů. „Někteří ztratili až 2500 balíků sena (...) Nemáme dost peněz, abychom jim pomohli. Jediné, co můžeme udělat, je pokusit se hlodavcům zabránit, aby vlezli do našich kanceláří, strojů, traktorů či nákladních vozidel. Sežerou veškerou kabeláž,“ řekl.

Ze stejného města je i Lucy Mossová, majitelka kavárny. Ta musela podle vlastních slov již sedmkrát platit opraváře, aby ji zprovoznil lednici poté, co mrtvoly hlodavců ucpaly ventilátor. Myši jsou bez nadsázky všudypřítomné, podle the Guardianu už dokonce pokousali i tři lidi v nemocnici.

Místní obyvatelé proto doufají, že situaci pomůžou současné silné deště, které zaplaví nory hlodavců. Jinak totiž neexistuje mnoho možností, jak se s apokalypsou vypořádat. Australané sice kromě pastí používají i jed, ale britský deník upozorňuje, že tento postup je ošemetný. Otrávení hlodavci zalézají například i do rezervoárů pitné vody, kterou jejich pošlá těla posléze kontaminují.