Na území dříve ovládaném IS v Iráku se našlo přes 200 masových hrobů. Ukrývají ostatky tisíců těl

Ženeva Na území ovládaném dříve radikály z hnutí Islámský stát se v Iráku našlo více než 200 hromadných hrobů s ostatky tisíců těl. Uvedla to ve své v úterý zveřejněné zprávě Rada OSN pro lidská práva se sídlem v Ženevě. Mezi mrtvými v hrobech se nacházejí ženy, děti, i starší lidé, přesné číslo obětí však OSN dosud neuvedla.

Pracovníci Rady pro lidská práva a mise OSN pro Irák (UNAMI) dosud zdokumentovali existenci 202 masových hrobů, z toho 95 v provincii Ninive, 37 v provincii Kirkúk, 36 v provincii Saláhaddín a 24 v provincii Anbár. Právě tyto oblasti na severu a západě Iráku v roce 2014 bojovníci z IS ovládli. Podle inspektorů se ale ještě nemusí jednat o konečné číslo.

Přesný počet lidí pohřbených v těchto hrobech se zatím určit nepodařilo - OSN ale ve své zprávě odhaduje, že mrtvých je v nich asi 6000 až 12 000. Přesnější údaje prý nelze uvést kvůli tomu, že z celkového počtu nalezených hrobů jich bylo do této chvíle odkryto jen 28. Exhumováno bylo zatím 1258 těl. Odborníci nicméně odhadují, že v největším nalezeném hrobě jižně od města Mosul je nejspíš až několik tisíc zabitých lidí.

OSN vyzvala irácké úřady, aby pomohly s identifikací ostatků, které se mohou stát rovněž důkazy při prošetřování činů spáchaných IS. Ty by se podle mezinárodní organizace měly stíhat jako zločiny proti lidskosti a válečné zločiny.

„Masové hroby zdokumentované v naší zprávě jsou důkazem hrůzné ztráty lidských životů, hlubokého utrpení a strašlivé krutosti,“ uvedl zmocněnec OSN v Iráku Ján Kubiš. „V těch hrobech se nacházejí ostatky těch, kteří byli bez milosti zabiti kvůli tomu, že se nepodřídili moci, a zvrácené ideologii IS, včetně příslušníků etnických a náboženských menšin. Jejich rodiny mají právo vědět, co se jejich milovaným přihodilo,“ dodal.

V roce 2014 se příslušníkům sunnitské radikální skupiny IS podařilo získat kontrolu nad téměř polovinou Sýrie a téměř třetinou Iráku. O tři roky později přišel IS prakticky o veškerá území, včetně hlavních bašt - iráckého Mosulu a syrské Rakky. Bagdád loni v prosinci ohlásil, že Islámský stát byl definitivně poražen. Radikálové IS podle OSN během bojů v Iráku zabili na 33 000 civilistů, dalších 55 000 lidí bylo zraněno.