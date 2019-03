Nechci rodit, abych zachránila svět. Desítky žen se zřekly budoucích dětí kvůli globálnímu oteplování

Londýn/Praha Pro některé ženy začíná být otázka globálního oteplování a klimatické hrozby velmi osobní záležitostí. Na šedesát žen a několik mužů se přidalo k hnutí „BirthStrike“, v němž deklarují, že nechtějí mít děti, dokud svět neudělá zásadní kroky ke zlepšení klimatu. Kvůli přelidněné planetě i samotným potomkům, které by tváří tvář možné globální katastrofě čekalo utrpení.

Přestože má třiatřicetiletá Blythe Pepinová partnera, s nímž by ráda měla dítě, rozhodla se pro opak. Poté, co si loni přečetla zprávu Mezinárodního panelu pro klimatickou změnu (IPCC), si podle svých slov se zděšením uvědomila, že přivést potomka do světa na pokraji možné katastrofy nemůže.

birthstrike Hnutí žen a mužů, kteří odmítají mít děti kvůli sílící změně klimatu.

Skupinu založila Blythe Pepinová (33) v Británii.

Zatím tato skupina čítá na 60 žen a několik mužů, kteří podepsali deklaraci.

„Jsem vystrašená. Planeta a příroda kolabují. A děje se to právě teď. Jsem velmi zklamaná a vyděšená reakcí vlád na tuto krizi,“ řekla BBC. Své rozhodnutí vyjádřila na sociální síti a podle reakcí zjistila, že podobně smýšlí i další. Vedlo ji to k rozhodnutí založit hnutí „Birthstrike“, postaveném na bojkotu plození dětí.

„Blízká kamarádka mi nedávno řekla, že je těhotná. Měla jsem tolik smíšených pocitů. Jsem za ni šťastná a zároveň vystrašená za to dítě,“ uvedla zakladatelka hnutí.



Zpomalený horor

Podle Blythe Pepinové mnoho lidí zažívá obrovskou kognitivní disonanci - tedy jakýsi vnitřní rozpor mezi dvěma postoji. Náš každodenní život se podle ní jeví jako normální, ale změna klimatu je velký, ničivý jev, který přichází velmi pomalu a nenápadně. Pokud nenastane celosvětový obrat a vlády nezačnou situaci brát zodpovědněji, čeká podle ní lidstvo spíše pesimistický scénář. „Je to otázka života a smrti. Obávám se, že tady už není žádná budoucnost, že zde není život,“ dodává.



Účastníci hnutí pociťují strach, depresi, beznaděj. „Planeta se kvůli mě vysiluje. Ničíme diverzitu přírody moc rychle. Jen od doby, kdy jsem se mým rodičům narodila, jsme zničili šedesát procent planety,“ líčí pětadvacetiletá Alice Brownová, jedna z prvních členek hnutí, proč si chce odepřít mateřství. Pokud by ale v příštích deseti letech radikální změny k lepšímu nastaly, je možné, že by své rozhodnutí přehodnotila.

Jako problém se jeví také přelidnění planety. Blythe Pepinové je toho názoru, že se o něm musíme bavit, ale mělo by to být dobrovolné. „Pokud nezměníme způsob, jakým dnes žijeme, nic se nezlepší. Mnohem více můžeme udělat pomocí udržitelného rozvoje a dekarbonizací,“ myslí si.

Pro mnohé kontroverzní otázku, jestli je zodpovědné v současných klimatických změnách přivádět na svět potomky, často vyzdvihuje i nejmladší americká kongresmanka Alexandria Ocasio-Cortezová.



Podle ní je zcela legitimní si tuto otázku pokládat. „Panuje vědecká shoda, že život dnešních dětí bude velmi obtížný. Svět skončí do dvanácti let, pokud nebudeme věřit klimatické změně a neotočíme loď,“ tvrdí.