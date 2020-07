Nejvíce případů nákazy koronavirem je v USA, z Evropy v Británii. Milionovou hranici překonala Indie

Novým typem koronaviru se už ve světě nakazilo téměř 14 milionů lidí, uvádí na svém webu americká Univerzita Johnse Hopkinse (JHU), která tyto údaje sleduje. Počet mrtvých s nemocí covid-19 se podle ní blíží hranici 600 000. Mezi nejvíce postiženými zeměmi zůstává USA, Brazílie, Indie či Rusko. Z evropských států je to pak Velká Británie.

Spojené státy zaznamenaly v posledních 24 hodinách 75 255 případů koronavirové nákazy, což je nejvyšší denní bilance od začátku pandemie. S odvoláním na vlastní statistiky to uvedla agentura Reuters.

Více než polovina - 30 z 50 - amerických států registrovala tento měsíc rekordní přírůstky nakažených během jediného dne. Zatímco v červnu činil průměrný denní nárůst infikovaných v USA přibližně 28 000, v červenci je to už 57 625.

Přední americký epidemiolog Anthony Fauci koncem června varoval, že pokud bude v USA pokračovat současný trend pandemie covidu-19, mohla by země brzy registrovat až 100 000 nově infikovaných lidí za den. Američany vyzval k tomu, aby společně dodržovali opatření nezbytná pro zastavení šíření viru.



Brazílie hlásí více než 2 miliony nakažených

Počet lidí, kteří se v Brazílii nakazili koronavirem přesáhl dva miliony. Za poslední den tu přibylo 45 403 infikovaných a 1322 obětí s nemocí covid-19, informovala s odvoláním na zdravotnické úřady agentura Reuters.



Brazílie je co do počtu infikovaných i zemřelých po USA druhou pandemií nejhůře zasaženou zemí na světě. Skutečný počet infekcí i úmrtí v zemi je přitom pravděpodobně ještě mnohem vyšší než udávají oficiální statistiky, domnívají se odborníci, a to kvůli nedostatečnému testování.



Mezi nakaženými je i prezident země Jair Bolsonaro. Ve středu novinářům potvrdil, že měl znovu pozitivní test na koronavirus. Nákaza u něj byla poprvé prokázána již minulý týden. V minulosti přitom závažnost epidemie opakovaně zlehčoval.

Indie překonala milionovou hranici nakažených

Smutný milník překonala země v době, kdy několik indických států zavádí karanténu nad lokálními ohnisky nákazy. Místní samospráva se naopak často snaží za každou cenu bránit uzavírání ekonomiky. Mnohé nemocnice po celé zemi jsou kvůli přívalu nově onemocnělých na hraně svých kapacit.



Tři svazové státy - Maháráštra, Dillí a Tamilnádu - se zatím postaraly o více než polovinu všech případů nákazy v zemi. Infekce se ale začíná šířit i po rozlehlém indickém venkově, kde je dostupnost zdravotní péče horší a který je obecně na příchod pandemie hůře připraven.

„Zrychlování růstů nových případů zůstává v příštích dnech hlavní výzvou pro Indii,“ řekl ředitel zdravotního institutu HGHI Ašiš Džha s tím, že velká většina nakažených zůstává ze strany úřadů nepodchycena.

Přehled zemí s nejvyšším počtem výskytů nemoci covid-19 (země s více než 200 000 případy):



Země Celkový počet nakažených Počet uzdravených Počet zemřelých USA 3 576 157 1 090 645 138 358 Brazílie 2 012 151 1 397 531 76 688 Indie 1 003 832 635 757 25 602 Rusko 751 612 530 801 11 920 Peru 341 586 230 994 12 615 JAR 324 221 165 591 4 669 Mexiko 324 041 257 681 37 574 Chile 323 698 295 301 7 290 Velká Británie 294 116 1403* 45 204 Írán 267 061 230 608 13 608 Španělsko 258 855 150 376 28 416 Pákistán 257 914 178 737 5 426 Itálie 243 736 196 246 35 017 Saúdská Arábie 243 238 187 622 2 370 Turecko 216 873 198 820 5 440 Francie 211 102 79 161 30 141 Německo 201 450 186 400 9 087

* Velká Británie počet uzdravených dlouho neuváděla



Zdroj dat: Univerzita Johnse Hopkinse