Misionáře z USA zabili ‚nejzáhadnější lidé na planetě‘. Izolovaný kmen má na svědomí i jiné cizince

DILÍ/PRAHA Sedmadvacetiletý John Allen Chau, kterého minulý týden zabili příslušníci zcela izolovaného indického kmene Sentinelců, údajně věděl, že vstupem na jejich ostrov porušuje indické právo. Přesto se na Severní Sentinel vydal již poněkolikáté s tím, že chce mezi místními šířit křesťanství a možná i přeložit Bibli do jejich jazyka. Nebyl přitom prvním z cizinců, kterého obyvatelé ostrova připravili o život.

Obyvatelé Severního Sentilu, který je součástí andamanského souostroví v Bengálském zálivu, minulý týden dle dostupných svědectví zavraždili amerického misionáře Johna Allena Chaua. I přes zákon zamezující vstup cizinců na ostrov mu napomohla skupina místních rybářů, aby se za Sentinelci opakovaně vypravil. Následně se stali svědky toho, jak příslušníci kmene po vetřelci střílí z luku, uvazují mu kolem krku lano a vláčí jej po pláži. Dalšího dne bylo tělo mrtvého misionáře spatřeno na pobřeží ostrova.

Sentinelský lid představuje jednu z posledních tradičních společností zcela odříznutých od okolního světa. Indické právo se jej snaží před civilizací chránit a uchovat tak jeho původní způsob života. Zákony, které zakazují cizincům vstupovat do blízkosti ostrova v okruhu devíti kilometrů, mají zároveň zabránit násilí ze strany Sentinelců, kteří zde pobývají již desítky tisíc let a k vetřelcům zvenčí se vždy chovali agresivně.



Britští kolonizátoři šest Sentinelců odvlekli

Počet místních obyvatel se dle serveru CNN během posledních let snížil, přesné údaje ale dostupné nejsou. Kvůli hrozícímu nebezpečí jsou tyto odhady prováděny jen zdálky. Podle indického průzkumu z roku 2011 na ostrově zůstalo pouhých 15 Sentinelců.

Podle norské genetičky Eriky Hagelbergové jsou obyvatelé andamanského souostroví „pravděpodobně těmi nejzáhadnějšími lidmi na naší planetě“. Pás 550 ostrovů v Bengálském zálivu obývá několik rozličných kmenových společenství, které se vyvíjely v naprosté izolaci až do 19. století, kdy bylo území obsazeno Brity a přetvořeno v trestaneckou kolonii.



První kontakt navázali Britové s místními obyvateli na počátku 19. století. Příslušníci kmene se před nimi pokoušeli schovat, kolonizátorům se ale podařilo šest z nich (dva dospělé a čtyři děti) chytit a odvézt na hlavní ostrov andamanského souostroví. Oba dospělí onemocněli a zemřeli, děti se ale na Severní Sentinel vrátily, pravděpodobně též nakaženy nemocí, jíž specifický imunitní systém místního lidu nedokázal odolat. S výjimkou krátké přátelské interakce na počátku 90. let minulého století se Sentinelci následně jakémukoli kontaktu s cizinci zuřivě bránili.

Po ničivé tsunami v roce 2004, které andamanské souostroví zdevastovalo, byl fotografy zachycen jeden z příslušníků kmenu, kterak z pláže střílí šípy na helikoptéru, jež měla za úkol zkontrolovat stav Sentinelců.

Misionář chtěl přinést místním dárky

O dva roky později zavraždili příslušníci kmene dva pytláky, kteří v místních vodách ilegálně rybařili a jejichž loď byla zahnána k břehům ostrova. Podle neziskové organizace Survival International, jejímž cílem je právě ochrana izolovaných kmenů, je agrese ze strany Sentinelců pochopitelná. Britští kolonizátoři totiž zlikvidovali tisíce příslušníků místních kmenů a na ostrovech zůstal jen zlomek původní populace.



Rybáři policii řekli, že viděli, jak se na Američana na ostrově snesla sprška šípů vystřelených z luků.

Chau se na Severní Sentil dostal s pomocí několika rybářů z okolí. Ti mu pomohli sehnat loďku, z níž v blízkosti ostrova přesel na kánoi. Na ostrov připlul 16. listopadu a téhož dne se vrátil s několika poraněními způsobenými šípem. Znovu se k Sentinelcům vydal hned další den, a už se nevrátil. Rybáři měli údajně vidět příslušníky kmene, jak jeho tělo táhnou po pláži.

Podle Chauova přítele Johna Middletona Ramseye misionář věděl, že proniká do zakázané oblasti a že se dopouští nelegálního jednání. Misionář podnikl výlet do této oblasti již před sedmi lety a několikrát mluvil o tom, že se chce vrátit a přinést Sentinelcům dárky. Příteli řekl, že chce poznat způsob života kmene, seznámit ho s křesťanstvím a možná i přeložit Bibli do jeho jazyka.

Vetřelci pytlačí a znásilňují místní ženy

V 80. a 90. letech podnikali podobné mise i antropologové, poté ale veškerý kontakt s obyvateli Severního Sentinelu ustal. Indická vláda přijala strategii „pozorovat a nezasahovat“ a zakázala svým lidem vstup do okolí ostrova. „Sentinelci nám znovu a znovu ukazují, že nechtějí být obtěžováni, a jejich přání by mělo být respektováno,“ uvedla Survival International. Odstrašujícím příkladem může být případ jiného místního kmene Jarawa, který kontaktu s okolím odolával až do roku 1998. „Nyní ho sužují vetřelci, kteří zde pytlačí, přináší sem alkohol a sexuálně zneužívají místní ženy,“ stojí v reportu organizace z roku 2006.



Sentinelci jsou jedním z posledních izolovaných kmenů na světě. V Indii žijí i další společenství odříznutá od vlivu okolního světa, například v Národním parku Kaziranga či v pohoří Niyamgiri ve státě Uríša. Kolem stovky izolovaných kmenů by se mělo nacházet v amazonském deštném pralese. Mnoho se o nich neví, kromě toho, že netouží po kontaktu s okolím.

Izolované kmeny si pravděpodobně zvolily svůj způsob života na základě zkušenosti ze zotročováním domorodců ze strany evropských kolonizátorů v průběhu několika staletí. Chrání je před přistěhovalci, těžebními koncerny i zásahy do zalesnění.