Německá tajná služba prý prověřuje vazby Ruska na dvě politické strany včetně AfD

Berlín Německá civilní kontrarozvědka (BfV) vyšetřuje vazby Ruska na dvě politické strany, včetně protiimigrační Alternativy pro Německo (AfD). Informovala o tom ve čtvrtek redakční skupina Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) s odvoláním na zdroje ze zpravodajských služeb. Ani jedna z německých rozvědek se k těmto informacím nevyjádřila, napsala agentura Reuters.

Kontrarozvědka se k tomuto kroku rozhodla po úterní schůzce v Postupimi, která se konala kvůli možným snahám Ruska ovlivňovat květnové volby do Evropského parlamentu a hlasování do zemských sněmů Braniborska, Durynska a Saska, která se uskuteční letos na podzim. Zpravodajci z centrály BfV i jejích regionálních odboček údajně mluvili také o vazbách Ruska na AfD, což je nejsilnější opoziční strana v Německu, a na neonacistickou stranu Pravice (Die Rechte).



Moskva prý tato politická uskupení považuje za možné spojence ve svých snahách destabilizovat Západ. Příslušníci kontrarozvědky prý také probírali cestu bývalé šéfky AfD Frauke Petryové do Moskvy před volbami do Spolkového sněmu v roce 2017. Na pozvání moskevské organizace strany Jednotné Rusko prezidenta Vladimira Putina jednala o spolupráci s touto stranou, setkala se také se zástupci ruských nacionalistů.

Západ si dělá starosti kvůli volbám do Evropského parlamentu

Možnými vazbami Moskvy na německé politiky se v příštích měsících bude zabývat expertní skupina složená ze zástupců federální kontrarozvědky i představitelů zmíněných spolkových zemí. Celkově se však prý BfV domnívá, že AfD má „omezený kontakt“ s Ruskem.

Podle Spolkové zpravodajské služby (BND) představují volby do Evropského parlamentu pro Rusko „dobrou příležitost k další destabilizaci Západu a k tomu, aby cíleně využilo problémy v jednotlivých zemích“, uvádí skupina RND. Moskvě jde prý hlavně o to, aby oslabila důvěru lidí ve volební proces.

Možné snahy Ruska ovlivňovat volby v zahraničí dělají starosti řadě západních zemí. Ve Spojených státech po okolnostech údajného vměšování Moskvy do kampaně před prezidentskými volbami v roce 2016, jež skončily vítězstvím republikána Donalda Trumpa, pátrá zvláštní vyšetřovatel Robert Mueller. Prezident Trump podezření, že by lidé z jeho štábu byli napojení na Moskvu, odmítá a tvrdí, že jde o hon na čarodějnice. Také Rusko popírá, že by se volby v USA snažilo ovlivnit.