Německo by mělo podle Merkelové postupovat proti pandemii jednotně. Epidemická brzda je podle ní nezbytná

Berlín Epidemická situace v Německu je velice vážná a země se bez jednotného a rozhodného postupu proti pandemii nemoci covid-19 neobejde. Těmito slovy v pátek ve Spolkovém sněmu hájila kancléřka Angela Merkelová úpravu zákona o potírání infekčních chorob, která má její vládě umožnit bez ohledu na postoj spolkových zemí vyhlášení uzávěry či omezení nočního vycházení. Hlasovat o novele by poslanci měli příští týden ve středu.

„Virus neodpouští žádná polovičatá řešení, která vše jen komplikují. Virus neodpouští žádná váhání, vše pak trvá jen déle. S virem nelze vyjednávat, protože rozumí jen jediné věci, kterou je rozhodnost,“ řekla Merkelová poslancům.



Návrh umožní spolkové vládě zatáhnout v jakémkoli německém regionu za nouzovou brzdu. Dosud taková pravomoc náleží spolkovým zemím, které se těší vysoké míře autonomie. Brzdu chce vláda aktivovat, jakmile v oblasti bude déle než tři dny 100 nových případů na 100 000 obyvatel za sedmidenní období. Vedle uzavírek obchodů neprodávajících zboží denní potřeby to bude znamenat i omezení nočního vycházení v době do 21:00 do 5:00 ráno. Od sedmidenního průměru nad 200 nových případů na 100 000 obyvatel po třech po sobě jdoucích dnech se uzavřou i školy, které přejdou na digitální výuku. Aktuální průměr v Německu je nyní 160,1 případu, řada okresů ale přesahuje i hodnotu 300.

„Cílem je omezit večerní pohyb, kdy je často využívána i hromadná doprava,“ řekla Merkelová. Uvedla také, že tento zákaz je součástí dalších opatření včetně omezení soukromých setkání. Na návštěvu v nejvíce postižených regionech bude moci jen jeden člověk z cizí domácnosti. Děti do tohoto výčtu započítány nejsou.

Merkelová řekla, že německý plán je i tak mírnější než postup, který zvolily jiné evropské státy, například Británie s Portugalskem. Dodala, že výhody převažují nad nevýhodami, proto není možné váhat.

Za kancléřku se v debatě postavil sociálnědemokratický poslanec a zdravotnický expert Karl Lauterbach, který omezení nočního vycházení jednoznačně podporuje. „Jen toto samotné nestačí, ale žádné zemi se zatím nepodařilo dostat vlnu s britskou mutací koronaviru pod kontrolu bez omezení večerního pohybu,“ řekl.

Vláda původně doufala, že se jí podaří návrh novely schválit ve zrychleném řízení, což ale opozice odmítla. Hlasovat tak poslanci budou příští týden ve středu. Šéf liberálů (FDP) Christian Lindner mezitím vládě pohrozil ústavní stížností. Uznal sice potřebu jednotného postupu proti pandemii, omezení nočního pohybu ale považuje za ústavně mimořádně sporné.



Zelení spolu s postkomunistickou Levicí zase upozorňují na to, že omezení se prakticky netýkají hospodářského života. Nejostřeji proti projednávané novele vystupuje Alternativa pro Německo (AfD), která je nejsilnější opoziční stranou. AfD, která je politology označována za populistickou až krajně pravicovou, považuje úpravu za alarmující doklad „panského smýšlení“ kabinetu Merkelové. „Lidem nedůvěřují, proto je chtějí ve dne i v noci zavírat,“ řekla spolupředsedkyně poslanecké frakce AfD Alice Weidelová.