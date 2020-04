Německý den D: 4. květen, kdy skončí většina dosavadních omezení. Menší obchody obnoví provoz už dříve

BERLÍN/PRAHA Příští pondělí budou moci v Německu znovu otevřít některé obchody. Vyplývá to ze středečního jednání kancléřky Angely Merkelové a premiérů šestnácti spolkových zemí. Obnovit činnost tak budou moci obchodníci na ploše do 800 metrů čtverečních.

Důležitým předpokladem ovšem má být dodržování přísných hygienických pravidel, včetně rozestupů. Proto může nastat situace, že bude v některých případech vstup do prodejních prostor regulován, aby ve stejnou chvíli nebyl v obchodě příliš velký počet zákazníků. Pokud to je možné, mají chodit Němci na nákupy či do prostředků hromadné dopravy s ochrannými maskami či rouškami. Merkelová svým spoluobčanům jejich nošení ve středu „naléhavě“ doporučila.