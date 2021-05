‚Nenuťte mě jít do finále,‘ žádal ztrápený Rus diváky. V reality show uvízl na tři měsíce, dostal se tam omylem

Peking/Praha Chybělo málo a ruský model Vladislav Ivanov se stal členem čínské národní kapely. Mladík uvízl v místní reality show. Měl se starat pouze o překlad kamarádům, avšak proti své vůli to dotáhl až do finále a stal se miláčkem davů. Po třech měsících se může vrátit zpět do Ruska.

Sedmadvacetiletý model a tlumočník Vladislav „Lelush“ Ivanov z Vladivostoku měl původně pomáhat v čínské soutěži zvané Produce Camp japonským přátelům s překladem. Na castingu jej však oslovili pořadatelé. Bezmyšlenkovité bakchanálie zlaté mládeže.‘ Mediální odborník hodnotí nový pořad Like House plný influencer „Režisér mi řekl, že mluvím plynule mandarínštinou a jsem pohledný. Zeptali se mě, jestli chci zkusit nový způsob života,“ vysvětlil Ivanov podle serveru South China Morning Post. Mladík nakonec souhlasil a smlouvu na místě podepsal. Svého rozhodnutí však záhy litoval. Zjistil totiž, co vše angažmá v soutěží obnáší a jaké mu hrozí pokuty při odstoupení. Soutěž Produce Camp spočívá v tom, že účastníci společně bydlí na ostrově v provincii Chaj-nan bez kontaktu s okolním světem. Celé dny připravují pěvecká a taneční čísla, mimo to plní různé výzvy pro pobavení diváků. Hlasováním se postupně vybere 11 nejlepších, z vítězů se potom stane čínský národní boyband. „Stát se členem chlapecké kapely opravdu není mým snem,“ řekl na začátku soutěže Ivanov. „Neumím zpívat ani tancovat. Doufám, že mě porotci nepodpoří,“ dodal Rus s uměleckým jménem Lelush. Stal se opak. Působení v soutěži odstartoval nonšalantní rapovou baladou, ta měla navzdory jeho záměru úspěch. Svým negativním postojem k pořadu diváky zaujal. „Prosím, nenuťte mě jít do finále. Jsem unavený,“ řekl v jedné z epizod oblíbený outsider. Přes své výzvy a pokusy soutěž bojkotovat strávil Ivanov na ostrově tři měsíce, dostal se až do finále a stal se oblíbencem čínských adolescentů. Diváci podle analytiků Ivanova podporovali jednak proto, že nad ostatními soutěžícími vynikal svou upřímností, mimo to jeho ztrápený postoj odráží pocity části mladé generace, píše britský list Guardian. Slavné značky mají velký problém. Buď zapomenou na podporu Ujgurů, nebo už si v Číně neškrtnou Pohledného tlumočníka diváci zbavili utrpení až minulou sobotu. „Konečně mi končí pracovní služba,“ komentoval své vypadnutí Ivanov. Mladík odletěl zpátky do Vladivostoku. Jeho počínání se nakonec dostalo i k jeho ruským spoluobčanům, k „úspěšnému“ angažmá v soutěži mu gratulovala i ruská ambasáda v Pekingu.