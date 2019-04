Netanjahu sestaví vládu rychle, tvrdí tisk. Stále mu však hrozí obvinění

PRAHA Izraelská média označují ve středu premiéra Benjamina Netanjahua za vítěze úterních voleb, který bude sestavovat příští vládu. K sečtení zbývají ještě asi tři procenta hlasů, ale na výsledku to zřejmě nic nezmění.

Podle listu The Jerusalem Post vznikne kabinet, který ustojí obvinění z korupce, jež by mohl proti Netanjahuovi vznést generální prokurátor Avichaj Mandelblit. Netanjahuova strana Likud a její spojenci dají dohromady 65 ze 120 mandátů a Netanjahu už slíbil, že vládu sestaví rychle.

Mandelblit v únoru oznámil, že hodlá premiéra obvinit z korupce a podvodu. Doporučila to policie, která se zabývala třemi kauzami spojenými s premiérem. Obvinění bude předcházet výslech ministerského předsedy. Detaily obvinění prokurátor dosud nezveřejnil, ale podle The Jerusalem Post by se mohly první informace o jeho obsahu objevit už ve středu, po volbách.

Očekává se, že k výslechu Mandeblit předvolá Netanjahua v červenci a rozhodnutí o konečném obvinění pak padne za šest měsíců.

To, že v případě obvinění nebudou požadovat, aby Netanjahu odstoupil, před volbami daly jasně najevo strany Likud, ultrakonzervativní strana Šas a blok Jednotný judaismus tóry, Pravicový svaz a Židovský domov, které podle předběžných výsledků dají dohromady 61 křesel. Předpokládá se, že do koalice bude přizvána i strana Kulanu, která získala čtyři až pět křesel, avšak před volbami oznámila, že v případě premiérova obvinění z vlády odejde.

Netanjahu byl premiérem tři roky od roku 1996 a pak souvisle od roku 2009, takže stane-li se jím znovu, překoná v červenci dobu, po niž sloužil v čele vlády zakladatel státu David ben Gurion.

Policie navrhla Netanjahua stíhat ve třech kauzách, v nichž jde o úplatkářství, korupci, podvod a zneužití důvěry. Netanjahu vinu odmítá a tvrdí, že jde o politický hon na něj.