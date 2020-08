Vybuchlý nitrát v Bejrútu byl ze zabavené lodi Rusa Grečuškina. Libanonské úřady ji zkonfiskovaly v roce 2013

Ve skladu bylo 2750 tun dusičnanu uloženého bez dodržení bezpečnostních pravidel. Co přesně výbuch způsobilo, zatím není jasné, libanonská televize LBCI uvedla, že to mohla být jiskra ze sváření. Svářeči se v úterý snažili uzavřít otvor, jímž se dalo do skladu dostat.



The death toll from the #Beirut explosion rose to at least 100.



At least 4,000 were wounded.



Many are still missing, including people thrown into the sea by the blast. Families went to the port looking for relatives, and workers are still looking for people under the rubble. pic.twitter.com/7wMLeh8LW4