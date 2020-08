Světoznámá designérka Matragi byla během výbuchu v Bejrútu. Je to tu zoufalé, město je zcela opuštěné, říká

Bejrút/Praha Výbuch v Bejrútu zasáhl i módní návrhářku a designérku Blanku Matragi, která se svým manželem Makramem žije v hlavním městě Libanonu. V rozhovoru pro Lidovky.cz oba popisují situaci v metropoli, která se podle nich náhle proměnila ve město duchů.

Lidovky.cz: Jaká nyní panuje v Bejrútu situace?

Blanka (B): Jsme tady všichni v šoku. Je to největší exploze, jak to nazývá celý svět, po Hirošimě. Půl města je zničeno, spousta lidí zraněných, mrtvých, další se stále pohřešují. Přístav je zlikvidován, jsou to nevyčíslitelné miliardové škody, které se budou těžko nahrazovat.

Lidovky.cz: Vy sama jste slyšela výbuch?

B: Samozřejmě, to otřáslo celým Libanonem. Nejdřív byla malá exploze, všichni jsme se polekali a vykřikli „zemětřesení“. A potom za dvě vteřiny druhá, obrovská, kdy se zřítil ten největší arzenál munice, jak se teď zjišťuje, která se mnoho let shromažďovala v tomto skladu. Pocítili to všichni, v okolí se všude vysypala okna, padaly balkony, byla to fakt obrovská rezonance. My jsme osm kilometrů od epicentra, ovšem i o dvacet kilometrů dál to moje švadleny a zaměstnanci pocítili, i jim se vysypala okna.

Lidovky.cz: Poškodil výbuch i Váš dům?

B: U mě v rezidenci se nedalo jít hlavním vchodem, protože se po celý večer sypaly okenní tabulky. Byly poškozeny dveře do garáže, nechali jsme je zlikvidovat. Můj muž už večer jel ke mně do ateliéru a posílal mi fotky, kdy celá skleněná stěna padla za oběť té explozi a střepy napadaly do ateliéru, hlavně do místnosti, kde se vyšívá. Bylo zničeno mnoho výšivek a přípravných prací. Zasáhlo to tady ale skoro všechny: spoustu bank, kanceláří. Jsme na tom teď všichni stejně, uklízíme a likvidujeme škody.

Lidovky.cz: Máte mezi přáteli nějaké zraněné?

Makram (M): Neslyšeli jsme zatím o nikom. Naštěstí se to stalo po šesté hodině večer, kdy už byl ve městě větší klid, nebyly dopravní zácpy a podobně.

Lidovky.cz: Jak to vypadá přímo na místě výbuchu? Máte nějaká zprávy?

B: Všude jsou záchranáři, pomocníci, Červený kříž, hasiči. Všichni likvidují následky. Mile mě překvapilo, že bude vypraven speciál z České republiky, čeští specialisté budou pomáhat při hledání pohřešovaných.

Lidovky.cz: V jakém stavu jsou nyní bejrútské nemocnice, zvládají nápor zraněných?

M: Absolutně ne. Oznamují všem, ať už nikoho do nemocnic nevodí, že už nejsou lůžka, léčí lidi na chodbách. Je víc než 4000 zraněných, o mrtvých se ani nemluví, to přesáhne určitě tu zatím oznámenou stovku. Je to tu úplně zoufalé, město zůstalo zcela opuštěné, na ulici nevidíte živou duši. Každý se snaží nějak pomáhat.

Lidovky.cz: Jak se dnes ve městě dýchá? Není ve vzduchu kouř, výpary?

M: Dneska už ne. Je hezké počasí a už to není jako včera (v úterý), to bylo nebezpečné. Teď se už vzduch vyčistil.

Lidovky.cz: Americký prezident Donald Trump naznačil, že by se mohlo jednat o teroristický útok. Mluví se o tom?

M: Jeden libanonský generál, který je v důchodu, potvrdil, že slyšel letadlo, pak uslyšel první výbuch a za pár vteřin přišel hlavní výbuch. To znamená, že varianta útoku se vyloučit nedá. Musí se to vyšetřit.

Lidovky.cz: Zaznívají mezi lidmi už nějaká obvinění?

M: Všichni obviňují vládu, je tu neschopná vláda. Stěžujeme si na ni všichni, nic se jí nedaří řešit. Lidé jsou na vládu úplně vzteklí a žádají, aby odešel premiér a všichni ministři. Pro Libanon nic nedělají.

Lidovky.cz: Kolik žije v Bejrútu Čechů?

B: To přesně nevím. Je jich tu ale nyní určitě méně, než jich tu žilo dřív. Ekonomická situace je totiž nějaký čas příšerná. Komu se podařilo jít z Libanonu ven, tak ten už odešel.