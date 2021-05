‚Dávej pozor na to, co říkáš. Lidi to natáčejí.‘ Princ William a vévodkyně Kate založili vlastní YouTube kanál

Londýn Královská rodina se snaží jít s dobou. Přestože mezi evropskou šlechtou panují striktní pravidla a některé informace jsou přísně tajné, přišli princ William a vévodkyně Kate s velkou novinkou. Mají totiž nově svůj YouTube kanál, na kterém se budou objevovat zajímavosti z jejich života.

„Dávej pozor na to, co říkáš. Lidi to natáčejí,“ smál se princ William a ukazoval na kameru. „Já vím,“ odpověděla mu jeho žena Kate. Tak začalo video, kterým odstartoval populární pár působení na svém vlastním a zbrusu novém YouTube kanále. Pětadvacetivteřinový spot následně nechal fanoušky britské královské rodiny nahlédnout do zákulisí oficiálních přehlídek, akcí a meetingů.

Dvojice chtěla ukázat svou práci do větší hloubky, řekl CNN zdroj, jenž má k paláci velmi blízko. A krok dopředu se pokrokovým manželům vyplatil. Během prvních čtyřiadvaceti hodin získal kanál více než 249 tisíc odběratelů. Jejich počet se pak postupně vyšplhal na takřka půl milionu. Úvodní video viděly za čtyři dny více než tři miliony lidí.

Došlo i na pozitivní komentáře. Fanoušci slavného páru ocenili úžasné překvapení a poděkovali za zajímavý a transparentní obsah. Někteří dokonce vtipkovali. William a Kate by prý neměli zapomenout ani na výzvy, které na YouTube kolují, například na „nudlovou“ výzvu nebo „ice bucket challenge“.

Protože úvodní video sklidilo úspěch, přibylo na oficiálním kanále „The Duke and Duchess of Cambridge“, tedy Vévoda a vévodkyně z Cambridge, další. Manželka prince Williama si totiž chtěla popovídat s finalisty fotografické soutěže Hold Still a zjistit pozadí pro vznik nejlepších fotografií.

Na YouTube kanále byl zveřejněn emotivní telefonní rozhovor s jedním z finalistů - čtyřletou Milou Sneddon a její matkou Lyndou. Všechny totiž zaujala fotka, na níž malá Mila trpící lymfoblastickou leukémií dává přes okno v domě ve skotském Falkirku pusu svému otci. Ten od ní byl i se starší sestrou Jodi izolován, aby ji ochránil. V rozhovoru se odběratelé dozvěděli nejen o Mile a její konkurenci, odhalil také Katinu neformální stránku a lásku k dětem fotografování.

Krok královského páru není v dnešní moderní době žádným překvapením. Přestože se šlechta řídí přísnými pravidly a etiketou, musí se přizpůsobit i současným trendům. A sociální sítě jsou jedním z nich. William a Kate se navíc těší velké oblibě a jejich kanál si určitě najde spoustu dalších sledujících.