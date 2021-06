William zachraňuje království. S manželkou Kate chce přesídlit do Skotska, aby posílil vztah obou zemí

EDINBURGH/PRAHA Vévoda a vévodkyně z Cambridge by podle plánů Buckinghamského paláce měli přesídlit do Skotska. Cílem je posílit svazek mezi dvěma hlavními zeměmi britské koruny.

Do boje o zachování Spojeného království bude nasazena nová „zbraň“. Je jím jeden z nejúspěšnějších PR artiklů, kterými momentálně britská monarchie disponuje – William a Kate, tedy vévoda a vévodkyně z Cambridge. Mladý, atraktivní pár se má mimo jiné natrvalo přestěhovat na skotské panství Balmoral a „posílit vztahy“ s univerzitním městem Saint Andrews, kde se manželé před dvaceti lety seznámili.



Jejich krok je vnímán jako reakce na politickou situaci ve Spojeném království, která pro unii mezi skotskou a anglickou korunou vypadá čím dál víc nepříznivě. Ve Skotsku i nadále politicky dominuje Skotská národní strana, jejímž dlouhodobým cílem je vyvést svou zemi ze svazku s Angličany. To, zda nové referendum o skotské nezávislosti vyhlásí v nejbližší budoucnosti, je sice otázka, v dlouhodobém horizontu je s tím však třeba počítat.

„Pro (královskou rodinu) je to její Spojené království,“ řekl britskému deníku The Times nejmenovaný zdroj blízký Buckinghamskému paláci. „Jednalo se původně o spojení korun. Podle Williama a Kate politici Skotsko ztrácí. A to, co dělá William, je vědomě silnější investice do vztahu mezi Skotskem a korunou.“

Zatímco britský premiér Boris Johnson má ve Skotsku pouze 22% podporu, princ William se těší přízni až 69 procent seveřanů. Jeho nedávná výprava, kterou do druhé největší korunní země podnikl společně se svou ženou, skončila velkolepým mediálním úspěchem. Pár s vybroušeným citem pro veřejnou komunikaci absolvoval kolečko dobročinných akcí a zanechali dojem mladé a progresivní monarchie, s níž je snadné se asociovat.

„Skotsko je pro mě neuvěřitelně důležité a bude vždycky obývat zvláštní místo v mém srdci,“ řekl při té příležitosti William. „Jezdím sem od doby, kdy jsem byl chlapcem. Když jsem vyrůstal, viděl jsem, jak si má babička (britská královna Alžběta II. – pozn. red.) užívá každou minutu, kterou tu stráví, a můj otec (princ Charles – pozn. red.) je nejšťastnější, když se prochází v kopcích.“

Vztah ke Skotsku si prý již vytvořily i děti vévody z Cambridge. „George, Charlotte a Louis vědí, jak je nám Skotsko drahé a už si tu budují vlastní šťastné vzpomínky,“ dodal vévoda z Cambridge.

Podobná „PR ofenziva“ nebyla podle britských komentátorů samoúčelná. Měla připravit půdu pro převzetí silnější role v otázkách svazku mezi Skotskem a Anglií a snad i pro přesun budoucího královského páru na sever. Za zmínku stojí také fakt, že návštěva měla o poznání političtější charakter, než je v královské rodině zvykem. William s Kate se totiž mimo jiné setkali se skotským politikem Gordonem Brownem – bývalým ministerským předsedou Spojeného království a striktním zastáncem britské unie.

Princ William je druhým na řadě v linii britského nástupnictví. Až se jeho otec princ Charles stane britským králem, on „povýší“ na titul prince z Walesu, jenž od 13. století náleží následníkovi anglického trůnu. Dalšími třemi na řadě jsou jeho děti, bez ohledu na pohlaví – princ George, princezna Charlotte a princ Louis.



Teprve za nimi se nachází mediálně mnohem viditelnější princ Harry, vévoda ze Sussexu, a jeho potomci. Ani Archiemu, ani čerstvě narozené Lilibet Dianě Mountbatten-Windsorové přitom nenáleží titul princ či prinezna. Ten je totiž vyhrazen pouze pro přímou linii dědiců trůnu, tedy potomstvo staršího Williama.