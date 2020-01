Nový ruský premiér není ‚pan nikdo’. Mišustina si Putin oblíbil i kvůli tamní EET

MOSKVA/PRAHA Nová „dvojka“ ruské politické scény Michail Mišustin má před sebou umetenou cestičku. Poté, co ho ve středu prezident Vladimir Putin navrhl do funkce premiéra, schválila ve čtvrtek jeho kandidaturu většinou hlasů Státní duma, pouze komunisté se zdrželi hlasování. V projevu poslancům slíbil digitální revoluci, která byla zřejmě i důvodem, proč ho šéf Kremlu do funkce vybral.

Mišustin patřil spíše k druhému či třetímu patru politiků. Výběr takového člověka ale není neobvyklý a podobně se z postu šéfa Federální bezpečnostní služby (FSB), i když s půlroční aklimatizací na postu sekretáře bezpečnostní rady státu, ocitl v srpnu 1999 v premiérském křesle i sám Putin.

Mišustin také rozhodně není tak nezajímavý, jak vypadá jeho životopis úředníka. Od mládí se věnuje informačním technologiím a v roce 1998 za vlády reformátorského premiéra Sergeje Kirijenka nastoupil k daňové službě. Na pozici náměstka ředitele přečkal hned několik šéfů a kromě dvouletého období v investičním podnikání tu vydržel dodnes, od roku 2010 jako šéf Federální daňové služby (FNS).

Jeho odborné schopnosti hodnotí okolí daleko lépe než u předchůdce Dmitrije Medveděva, který podle komentáře ruské redakce Rádia Svoboda vynikl „mlhavým a od života odtrženým teoretizováním, po němž nenásledovaly žádné činy“. Mišustin je schopným organizátorem a prvotřídním odborníkem na digitalizaci, který vymyslel a uvedl do praxe elektronickou evidenci tržeb. „Nařídili mu vybírat daně a on za deset let ve funkci nejen radikálně zvýšil efektivitu výběru, ale také vytvořil systém, který umožňuje sledovat v reálném čase každou podnikatelskou aktivitu v zemi,“ píše Rádio Svoboda.

Vladimir Putin a Michail Mišustin při středečním setkání v Kremlu.

Vedle práce má Mišustin rozmanité záliby: hraje hokej, komponuje hudbu a stará se o obnovu pravoslavných chrámů. Logiku to má – hokej má rád Putin a amatérsky ho hraje i řada oligarchů, s nimiž udržuje čilé styky. Chrámy patří k ruskému bontonu. A Mišustin prý také rád skládá tradiční ruské písně - častušky.

Pozice ředitele FNS je na úrovni ministra, jde přitom o klasický příklad šedé eminence, protože Mišustin měl (díky elektronickému systému, který sám vytvořil) online přehled o podnikatelských aktivitách politiků i oligarchů...

Přitom (nebo možná právě proto) se Mišustin dosud nepřipletl k žádnému většímu skandálu, podezřelé věci začínají vyplouvat na povrch až teď a ani tak to není úplně nejsilnější kalibr. Jeho syn Alexandr studuje na Institutu Le Rosey, jedné z nejdražších škol ve Švýcarsku. V Moskvě pořídil Mišustin velký dům, který přepsal na syny, a Fond boje s korupcí (FBK) Alexeje Navalného upozorňuje na to, že jeho manželka vydělala za minulých devět let podnikáním 800 milionů rublů (288 milionů korun), aniž by byla její aktivita někde vidět či měla registrovanou firmu. Podle fondu jde o častou praxi: „Ženy takto prostřednictvím podnikání legalizují úplatky a pozornosti, které berou jejich manželé,“ píše FBK.

Nic z toho ale nezabránilo poslancům, aby Mišustina do funkce potvrdili. Ten slíbil hlavně zvýšení produktivity práce a zlepšení infrastruktury, tak aby se země mohla rozvíjet. „Do dubna se připravím, abych vás podrobněji seznámil se směrem, kterým naše vláda půjde,“ řekl zákonodárcům. Podle ruských médií se ale Putinovi na novém premiérovi zalíbily nejvíce jeho výsledky v elektronizaci daní a chce, aby podobným způsobem „zdigitalizoval“ celou zemi.

Pokud uspěje, má Mišustin – až Putin v roce 2024 skončí svůj celkově čtvrtý a teď v pořadí druhý mandát – šanci stanout i na postu prezidenta. Přitom stávající šéf Kremlu bude i nadále podle svých možností ovlivňovat dění v zemi. Jak, stále zůstává otázkou.