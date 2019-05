Záhadné zabití kuší v pasovském penzionu: oběti byly členy středověkého kultu

Pasov/Wittigen Oběti záhadných úmrtí v německých městech Pasov a Wittigen, čtyři ženy a jeden muž, mohly patřit ke kultu se zájmem o středověkou tématiku a zbraně. S informací přišla policie vyšetřující zabití kuší v pasovském penzionu. Mrtvý muž měl být hlavou společenství. V souvislosti s případem v Pasově kriminalisté prošetřují i smrt dalších dvou osob ve Wittigenu.

Podle deníku Bild kult vedl Torsten W., který měl ženy psychicky ovlivňovat. ,,Byl to takový guru, který o všem ví a umí manipulovat s lidmi,“ citoval Bild soukromého vyšetřovatele. Podle deníku měl muž udržovat vztah s více ženami, které mu byly naprosto oddané. Jeho schopnosti potvrzují i rodiče devatenáctileté dívky, která také propadla kouzlu 53letého muže.

Torsten W. Podle informací AFP posledních pět měsíců vlastnil obchod s názvem Milites Conductius prodávající středověké meče, sekery, nože, vlajky, oblečení a medovinu. Ve večerních hodinách se v prostorách obchodu, v jehož výloze se měla nacházet figurína ženy potřená červenou barvou v podvazcích a svázána lany, konala výuka boje s mečem.



Mužovo tělo, potetované symboly odkazujícími na středověké alchymisty, bylo nalezeno v sobotu v pasovském penzionu Zur Triftsperre. Na posteli spolu s ním ležela 33letá Kerstin E. Oba mohli být zabiti třicetiletou Farinou C., která podle jedné z vyšetřovacích verzí dvojici na jejich přání zastřelila kuší a poté spáchala sebevraždu. Jaký přesně měl být mezi oběťmi vztah policie vyšetřuje.

Všichni na sobě měli černé oblečení, do penzionu dorazili bez zavazadel. Ubytovali se na tři noci, později si do pokoje přinesli kuše. Ty si lze v Německu volně opatřit od 18 let.

V pondělí policisté objevili další dvě mrtvé ženy v 650 kilometrů vzdáleném Wittingu. Oběti byly nalezeny v bytě, který patří zabité Farině C., jedna z obětí měla být navíc její partnerkou. Na místě vyšetřovatelé neshledali žádné známky násilí, nenašli ani kuše či šípy.