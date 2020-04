ON-LINE: Nejvíce nakažených covid-19 má USA, rekordní počet nově nemocných eviduje Slovensko a Rusko

Washington/Bratislava/Madrid Počet úmrtí na koronavirus ve Spojených státech druhý den v řadě dosáhl rekordu. Podle propočtů agentury Reuters tam ve středu s onemocněním covid-19 zemřelo nejméně 2371 lidí, celková bilance mrtvých překonala 31 000. Rekordy v počtu nově nakažených zaznamenalo Slovensko a Rusko, kde prezident Vladimir Putin nechal odložit oslavy výročí konce války. Nejvyšší bilanci obětí v tomto týdnu ohlásila Británie a tamní vláda oznámila, že karanténu prodlouží nejméně o tři týdny.

USA jsou co do počtu nakažených i obětí nejvíce zasaženou zemí na světě. Počet potvrzených případů nákazy tam dosáhl bezmála 640 000. Prezident Donald Trump na středeční tiskové konferenci řekl, že podle dat šíření nákazy v USA patrně dosáhlo vrcholu a dodal, že představí nové pokyny ohledně znovuotevírání ekonomiky. Ve státě New York klesl počet hospitalizovaných na nejnižší úroveň za poslední týden, což je podle guvernéra státu Andrewa Cuoma důkaz, že šíření viru se dostalo pod kontrolu.

Napětí mezi Washingtonem a Pekingem vyvolalo Trumpovo prohlášení, že se jeho vláda snaží zjistit, zda koronavirus nepochází z laboratoře v čínském Wu-chanu. Čína s odkazem na prohlášení Světové zdravotnické organizace (WHO) uvedla, že pro to neexistují žádné důkazy. Trump v úterý sdělil, že organizaci kvůli jejím údajným pročínským postojům a nezvládnutí pandemie pozastaví financování.

Německo má přes 3,5 tisíce nakažených

Největší denní nárůst počtu zemřelých za poslední dny zveřejnilo ve čtvrtek Německo, kde se počet obětí zvýšil o 315 na 3569. Nakažených je v zemi přes 130 000.

V nejhůře postiženém Bavorsku bylo zatím zaznamenáno 1049 úmrtí a přes 35 tisíc infekcí, v Bádensku-Württembersku 802 mrtvých a více než 25 800 nákaz. Mezi trojicí nejpostiženějších spolkových zemí je i nejlidnatější Severní Porýní-Vestfálsko se 663 mrtvými a více než 26 300 infekcemi.

Dobrou zprávou je, že se podle odhadu RKI jen za poslední den uzdravilo 4500 lidí, celkem pak už na 77 000 osob.

Za poslední den zemřelo v Británii 861 lidí

V britských nemocnicích zemřelo za 24 hodin dalších 861 lidí nakažených koronavirem. Čtvrteční počet obětí nemoci covid-19 je v tomto týdnu zatím nejvyšší. Celkem si v Británii onemocnění vyžádalo již 13 729 životů, informovala s odvoláním na místní zdravotnické úřady agentura Reuters. Virem covid-19 se v zemi nakazilo už přes 100 000 lidí. Karanténní opatření přijatá v boji s koronavirem ve čtvrtek britská vláda prodloužila nejméně o tři týdny.

„Testováno bylo 327 608 lidí, z nichž 103 093 vyšly testy pozitivní,“ uvedlo ve čtvrtek ministerstvo zdravotnictví. Za 24 hodin přibylo přes 4600 nakažených, tedy zhruba stejně jako předchozí den. Hranici 100 000 nakažených překonalo kromě Británie již jen pět zemí: Spojené státy, Španělsko, Itálie, Francie a Německo.

Rekordní počet nově nakažených na Slovensku

Na Slovensku ve středu přibylo 114 případů nakažených koronavirem, tedy nejvíce od propuknutí pandemie choroby covid-19. Dva lidé zemřeli, celkově tak počet obětí nákazy stoupl na osm. Počet provedených testů na koronavirus dosáhl nového maxima. Vyplývá to z údajů slovenského ministerstva zdravotnictví.



Dohromady dosud laboratorní vyšetření odhalila na pětimilionovém Slovensku téměř tisíc nakažených koronavirem. Ve středu bylo vykonáno poprvé až 3000 testů, což je cíl, jehož dosažení po březnovém nástupu do úřadu stanovil nový premiér Igor Matovič.

Ve Francii podlehlo covid-19 již 17 920 lidí

Ve francouzských nemocnicích a pečovatelských domech zemřelo na nemoc covid-19 už téměř 18 000 lidí. Bilance od středy vzrostla o 753 mrtvých, potvrzených případů nákazy má země přes 108 000. Smutný rekord v počtu obětí za jeden zaznamenalo i Turecko, kde zemřelo dalších 125 lidí a celkem je tam úmrtí už 1643. Kvůli koronaviru chystá turecká vláda na víkend opět dvoudenní zákaz vycházení ve velké části země, včetně Istanbulu a Ankary.



Poměrně stabilizovaná je nyní situace ve Španělsku, Itálii či v Íránu. Ve Španělsku zemřelo za poslední den 551 lidí s nemocí covid-19, o den dříve oznámily úřady 523 nových úmrtí. Počet nakažených vzrostl za předchozí den o 5183, zhruba stejně jako o den dříve. Celkem se od konce ledna ve Španělsku potvrdilo 182 816 případů nákazy, z toho 19 130 lidí zemřelo. V zemi také na nemoc covid-19 zemřel chilský spisovatel Luis Sepúlveda, bylo mu 70 let.

V Itálii denní bilance úmrtí klesá, za posledních 24 hodin zemřelo 525 osob, což je nejméně od neděle. Přesto má země nejvíc mrtvých hned po Spojených státech - přes 22 000. Počet nově nakažených se však v porovnání s předchozími dny znatelně zvýšil na 3786. V Íránu, který je koronavirem nejpostiženější zemí na Blízkém východě, už třetí den v řadě ohlásili méně než 100 nových úmrtí.

Rusko hlásí již bezmála 28 tisíc nakažených

V Rusku se celkově již infikovalo bezmála 28 000 lidí, z nich přes 230 nákaze podlehlo. S odvoláním na zdravotnické úřady o tom ve čtvrtek informovala agentura TASS.

„V celkem 84 ruských regionech bylo zaznamenáno již 27 938 případů koronavirové nákazy, denní nárůst činil 14,1 procenta. Za posledních 24 hodin se uzdravilo 318 osob, celkově již 2 304. Za den zemřelo v Rusku 34 pacientů s koronavirem, za celé období již 232,“ uvedl ruský operativní štáb pro boj s nákazou.

Nejvíce zasaženou epidemií je metropole Moskva, která registruje 16 146 případů nákazy. Následuje s 3 054 případy Moskevská oblast a druhé největší město Petrohrad s 1 083 infikovanými.

Intenzivní debaty se vedou na všech úrovních o ekonomických opatřeních nutných pro zmírnění očekávané hospodářské krize. Rusko je podle ministra hospodářství Maxima Rešetnikova připraveno vynaložit na protikrizová opatření více než dva biliony rublů (671 miliard korun). Odhodlání bojovat za oživení ekonomik všemi dostupnými prostředky ve čtvrtek vyjádřili rovněž vedoucí představitelé hospodářsky nejvyspělejších zemí světa G7.

Portugalský parlament ve čtvrtek již potřetí schválil prodloužení nouzového stavu a přislíbil postupné otevírání obchodů v případě, že nárůst nových případů nákazy koronavirem bude soustavně klesat. Od příštího týdne budou postupně uvolňována omezující opatření i v Polsku. V pondělí se začne otevřením parků a lesů pro veřejnost.