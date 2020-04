Podle senátorů obsahuje zákon na ochranu nájemníků chyby. Diskutovat o něm budou ve čtvrtek

Praha Rozsáhlá diskuse čeká ve čtvrtek v Senátu zákon, podle kterého by nájemníci bez příjmů nemohli dostat výpověď z bytu kvůli tomu, že v důsledku epidemie koronaviru nebudou schopni nejdéle do konce července platit nájemné. Zákon obsahuje podle části senátorů věcné chyby, některé neupravitelné.

Na tiskových konferencích upozornili třeba, že když majitel uvede jiný důvod pro výpověď, bude ji moct uplatnit. Na pomoc nájemníkům i pronajímatelům navrhují jiné ekonomické nástroje včetně státní garance.

Podle senátora Zdeňka Hraby (STAN) by místo zákona na ochranu nájemníků mělo ministerstvo pro místní rozvoj připravit program bezúročných půjček pro nájemníky, kteří nebudou schopni kvůli epidemii koronaviru splácet nájmy. Upozornil například, že kvůli záměně písmena v zákoně se doba ochrany nájemníků daná zákonem dá vztahovat pouze na období od 12. do 24. března, kdy se vládní opatření řídila krizovým zákonem.



Předseda klubu ČSSD Petr Vícha by pro nájemníky viděl rychlou pomoc prostřednictvím příspěvku na bydlení. Lidovecká senátorka Jitka Seitlová popsala pozměňovací návrh výboru pro územní správu, podle kterého by stát měl garantovat majitelům bytů nájmy ve výši 80 procent. Státní garsnce ve výši 80 procent by se podle Zdeňka Nytry (ODS) měla týkat i nebytových prostor.

„Návrh je stejně jako ostatní postižen rychlostí zpracování,“ uvedla Seitlová k zákonu. Podle Víchy z vládní ČSSD se kabinet v tomto případě „netrefil“. Uvedl například, že když ke konci roku budou muset nájemníci zaplatit, ale nezaplatí, místo tří měsíců ochranné lhůty by mohli do pěti dnů skončit. Tento problém by podle Nytry měl vyřešit pozměňovací návrh, podle kterého by se další tři měsíce ochranné lhůty měly vztahovat na ty, kteří budou ke konci roku dlužit nanejvýš tři nájmy.

Zdeňka Hamouzová z klubu vládní ANO uvedla, že vláda chce předlohou předejít dopadu ekonomických opatření spojených k epidemií na nájemníky. Předpokládá, že s pozměňovacími návrhy horní komora zákon přijme.

Ústavněprávní výbor k předloze podle jeho předsedy Miroslava Antla (ČSSD) žádné usnesení nepřijal, podle jeho osobního názoru měl přijít s návrhem na zamítnutí. Usnesení výbor nepřijal ani k zákonu, který má ochránit cestovní kanceláře.