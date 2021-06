Oslava vlády komunistů i snaha dohnat mocnosti. Číňané vyšlou do vesmíru raketu s posádkou

Závěrečné přípravy jsou v plném proudu a Čína brzy vyšle do vesmíru posádku, která se připojí ke stanici Tchien-che. Expedice je pro čínskou vládu otázkou prestiže. Připravuje se totiž na sté výročí vlády komunistické strany, jež hodlá náležitě oslavit. Navíc se chce v objevování vesmíru vyrovnat největším mocnostem. A taková mise ji rozhodně o hodně přiblíží.

Tříčlenný tým vyrazí tento týden v pilotované vesmísné lodi Šen-čou 12, kterou vynese raketa Dlouhý pochod 2F. Start se má uskutečnit z kosmodromu Ťiou-čchüan v severozápadní Číně a samotná mise je naplánována na tři měsíce.

Během této doby by měli astronauti provádět různé montáže, stavební práce, experimenty i riskantní výstupy do vesmíru, na které se dlouhou dobu připravovali ve výcvikovém centru, kde absolvovali řadu náročných úkolů. Do výcviku se zapojilo 12 astronautů, muži i ženy. A to jak úplní nováčci, tak lidé se zkušenostmi z předchozích let. První posádka ale bude čistě mužská. Už před měsícem bylo na stanici pomocí nákladního plavidla převezeno palivo, jídlo i potřebné vybavení.

Kromě velké prestiže je start rakety i úspěchem komunistické strany, která 1. července oslaví sto let své vlády. A další krok ve vesmírném prostoru dává události ještě větší šmrnc a posiluje propagandu.

Astronom ze Smithsonova institutu pro astrofyziku Jonathan McDowwell však uvedl, že mise prozatím nic velkého nepřinese. „Má spíše praktický cíl než průkopnický,“ uvedl pro The Guardian.

V nejbližších dvou letech Čína plánuje až 11 dalších vesmírných cest. Ať už s posádkou, nebo bez ní. Při nich má být plně dokončena stavba stanice Tchien-kung, včetně instalace solárních panelů i dvou laboratorních modulů. Poté by měla stanice vážit asi 90 tun. Její hmotnost tak bude pětinová oproti Mezinárodní vesmírné stanici (ISS). Vydržet by stanice měla nejméně deset let.

„Udržování bezproblémového provozu stanice vyžaduje hodně podrobnou a komplikovanou práci, jak jsme viděli na mezinárodní vesmírné stanici během jejích počátků,“ řekl pro The Guardian Chen Lan, analytik společnosti GoTaikonauts, která se specializuje na čínský vesmírný program.

Vzhledem k tomu, že v roce 2024 má být ukončena spolupráce mezi USA, Ruskem, Kanadou, Evropou a Japonskem a tím pádem i provoz ISS, byl by poté čínský kolos jediným funkčním ve vesmíru. NASA sice uvedla, že by mohla být kooperace prodloužena, jisté to ale zatím není. Čína tak postupnými krůčky dohání největší mocnosti. Již vyslala sondy na Měsíc, na Marsu přistál v nedávné době její rover a teď vysílá do vesmíru svou posádku. A je tak možné, že v budoucnu největší mocnosti předčí.