Pětice uvězněných katalánských separatistů si vyřídila formality v parlamentu, pak se vrátila do vazby

Madrid Pět katalánských politiků, kteří jsou souzeni s několika dalšími Katalánci kvůli separatismu a kteří jsou už přes rok ve vazbě, bylo v pondělí nakrátko převezeno do španělského parlamentu. Koncem dubna totiž byli čtyři z nich zvoleni poslanci a jeden senátorem. Dnes si tato pětice v parlamentu osobně vyřídila formality spojené s převzetím mandátů a pak se vrátila do vazby. V úterý je policie opět dočasně převeze na ustavující zasedání zákonodárného sboru.

Pětice dnes prošla v doprovodu policistů kordonem u budovy parlamentu. Dočkala se potlesku od svých stranických kolegů - poslanců Republikánské levice Katalánska (ERC) a hnutí Společně pro Katalánsko (JuntsxCat) - a nacionalistů z Baskické národní strany (PNV).

Jako všichni ostatní poslanci dostalo pět katalánských politiků kufřík s logem parlamentu, který obsahuje iPhone a tablet. Ty si ovšem do vězení vzít nemohou, uvedla poslankyně JuntsxCat Laura Borrasová.

Jedním z nových poslanců španělského parlamentu bude i bývalý místopředseda katalánské vlády Oriol Junqueras, který je ve vazbě od listopadu 2017 a kvůli referendu o nezávislosti Katalánska mu hrozí až 25 let vězení za vzpouru. Junqueras, který kandiduje i do Evropského parlamentu, v neděli poděkoval voličům za hlasy, které ho „dostanou na několik hodin z vězení“.

Junqueras se v neděli účastnil prostřednictvím videkonference z vězení volebního mítinku. Po jeho boku stál další uvězněný Katalánec a exministr regionální vlády Raül Romeva, který byl minulý měsíc zvolen senátorem a jemuž za vzpouru hrozí trest až 16 let vězení. Junqueras voliče vyzval, aby využili „fantastické příležitosti“ a poslali 26. května do EP „politického vězně“, za něhož se považuje. Romeva voliče žádal, aby ukázali, že projekt katalánské nezávislosti je „nezadržitelný“.

Podobně se o víkendu vyjádřil i předseda katalánské vlády Quim Torra. „Ať už bude předsedou Kongresu (poslanců) a Senátu Katalánec, nebo ne, důležité je, abychom měli prezidenta katalánské republiky,“ uvedl Torra v reakci na návrh socialistů. Ti totiž nominovali na předsedy obou komor parlamentu dva Katalánce zvolené za socialisty: na šéfa Kongresu poslanců ministryni španělské vlády Meritxell Batetovou a na předsedu Senátu Manuela Cruze, který přednáší filozofii na barcelonské univerzitě.

Navržení dvou Katalánců do vedení obou komor má být podle španělských médií symbolickým gestem socialistického premiéra Pedra Sáncheze, jehož jako šéfa vítězné strany z dubnových voleb zřejmě král navrhne na premiéra. Sánchez tak chce podle médií otevřít dveře jednání se separatistickou vládou Katalánska, jíž už loni po nástupu do úřadu nabídl rozhovory o širší autonomii.

Předseda katalánské vlády Torra ale zpochybnil, že by navržení Katalánců na předsedy Kongresu a Senátu pomohlo dialogu. „Žádný člen socialistické strany se zatím neomluvil za aplikovaní článku 155 v roce 2017,“ uvedl Torra. Na základě tohoto ústavního článku převzala bývalá španělská vláda se souhlasem Senátu dočasně správu Katalánska; tento krok podpořili kromě tehdy vládních lidovců i socialističtí a další senátoři.

Torra rovněž o víkendu vyzval voliče, aby v eurovolbách podpořili katalánského expremiéra Carlese Puigdemonta. „Představte si, že by se ti tři dostali do Evropského parlamentu,“ uvedl Torra ke kandidatuře tří separatistů z Puigdemontovy kandidátky, kteří jsou na útěku před španělskou justicí. „Už jen vidět na fotografii, jak se tváří ostatní španělští europoslanci, by stálo za to,“ dodal Torra.

Zatím není jasné, zda se pětice uvězněných katalánských politiků bude účastnit dalších zasedání parlamentu. Podle parlamentního řádu by jim měly být mandáty zřejmě pozastaveny, protože jsou ve vazbě a souzeni za vzpouru. Rozhodnout by o tom mělo nové vedení parlamentu; nejvyšší soud mandáty pozastavit nehodlá, protože by to mohlo být vykládáno jako vměšování soudní moci do politiky. Pozastavení mandátů čtyř katalánských poslanců (pátý ze zadržovaných je senátorem) totiž sníží absolutní většinu v dolní komoře parlamentu a může mimo jiné usnadnit novému premiérovi získání důvěry. Pětice se též může svých mandátů vzdát ve prospěch některého ze stranických kolegů.