Pětiletý chlapec s autismem byl označen za ‚sexuálního útočníka’. Objímal spolužáky

Američtí rodiče v Tennessee tvrdí, že jejich syn, který trpí autismem, byl ve školce označen za sexuálního predátora a útočníka. Objímal totiž svoje spolužáky, informoval tento týden deník Independent.

Pětiletý Nathan chodí do školky East Ridge Elementary v americké Chattanooze. Učitelky jej prý několikrát varovali, aby „nepřekračoval hranice“ při objímání dalších dětí. Nakonec ale začátkem srpna zavolali jeho matce Summery Putnamové. A ta se zprávu rozhodla sdělit místnímu televiznímu kanálu News Channel 9.



Matka Nathana uvedla, že chlapec byl obviněn učitelkami ze „sexuálních aktivit“ kvůli opakovanému objímání a líbání jiných dětí na tvář. Podle rodiny však chlapec vůbec netušil, že překročil nějaké hranice.

Nathanova matka Summery Putnamová

„Chová se a chápe věci poněkud odlišněji než jeho vrstevníci,“ vysvětlila pro média chlapcova babička s tím, že Nathan trpí autismem. „Neví co dělá špatně,“ dodala Nathanova matka, podle níž již chlapec přestoupil do jiné třídy a dostal jiné učitelky.

V soukromém příspěvku na Facebook, který televize News Channel 9 sdílela, si babička pětiletého Nathana stěžovala, jak je možné, že školka nedbá názoru rodičů, ani lékařů a ignoruje potřeby chlapce.

„Řekli nám, že to bude mít do konce života, že bude registrovaný jako sexuální útočník,“ řekla médiím babička. „Je autista, nechápe to. Co byste dělali vy? Na koho byste se obrátili, když škola neposlouchá ani vlastního doktora?“

Mluvčí městské části Hamilton County Tim Hensley uvedl, že škola skutečně měla povinnost nahlásit události, spojené s Nathanem. „Po personál je požadováno, aby veškeré otázky předával Oddělení pro dětské záležitosti. To následně rozhodne, zda bude zapsán v rejstříku útočníků.“