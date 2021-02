Pokles nově nakažených spustil v Indii nákupní horečku. Země rozvolňuje svá opatření

Praha/Nové Dillí Obchodní domy opět plné zákazníků či řady před kosmetickými salóny i restauracemi, se po několika měsících staly opět indickou realitou. I přes nové denní přírůstky nakažených, které se pohybují kolem 11 tisíc (k pondělku 11 649 nakažených, pozn. red.) Indie rozvolňuje svá opatření a její obyvatelé využívají příležitostí na maximum.

Přestože je při počtu 1, 353 miliardy obyvatel denní přírůstek nově nakažených v Indii zhruba 11 tisíc, Indie svá opatření rozvolňuje a zpřístupňuje obchodní centra, stejně jako restaurace a další služby. A indičtí obyvatelé si tak naplno užívají všech možností, o které po dlouhé měsíce omezeních přišli. „V Bombaji a Dillí - dvou hlavních městech Indie, která byla také nejvíce zasažena - se život život vrací k normálu,“ uvedl Abhishek Gupta spolupracující se zpravodajským serverem Bloomberg. Důvěra spotřebitelů podle guvernéra indické Rezervní banky, který poukázal na rostoucí poptávku například po energii a elektřině, opět ožívá.

Vládní ekonomové v Indii jeho slova potvrzují a nyní předpovídají zhruba 11procentní ekonomický růst pro finanční rok, který začíná 1. dubna, což je dost na to, aby byl zvrácen pokles o 7,7 procenta v roce 2020, píše server Bloomberg. Nejen provoz na indických letištích a silnicích, ale spolu s dovozem elektronického zboží se například zvýšil i prodej osobních vozidel. Indický index obnovení podnikatelské činnosti společnosti Nomura Holdings vykázal počátkem tohoto měsíce prudký nárůst, který dosáhl 3,5 procentního bodu své předpandemické úrovně.

A trend potvrzují i samotné řetězce. Místní pobočka jednoho z největších výrobců potravin a výrobků pro péči o tělo a o domácnost, Unilever, například zaznamenala ve čtvrtém čtvrtletí zhruba 20procentní nárůst tržeb.

„Indie se po velmi obtížném období s tímto virem rychle navrací zpět do běžného chodu,“ potvrdil generální ředitel společnosti Unilever Alan Jope v únorovém rozhovoru pro Bloomberg Television s odkazem na vysoká čísla, která ještě v září dosahovala denně ke 100 tisícům nově nakažených a tisícovce mrtvých. Premiér Naréndra Módí pak doufá, že očkování, které začalo v lednu, podnítí ještě širší oživení. „Nemyslím si, že by si někdo opravdu věřil, že bez vakcíny a široce dostupného očkovacího programu bychom se mohli vrátit k tomu, co je úplně normální,“ řekla Sireesha Yadlapalli, hyderabadská ředitelka vědecké neziskové organizace U.S. Pharmacopeia.

Významně nižší čísla, která nyní ukazují na zhruba 11 tisíc nakažených denně a méně než stovku mrtvých, jsou však podle epidemiologů zkreslená. Odborníci poukazují především na nízkou míru testování a také na nedostatečná hlášení příčin úmrtí, a to zejména na indickém venkově, což podle nich vede k uměle nízce vytvořeným číslům. Poměrný klid na covidových odděleních však potvrzuje, že je trend skutečný. A tak, zatímco USA a velká část Evropy zůstává v krizi, zdá se, že strach z pandemie covidu v Indii ustupuje.



Někteří odborníci spekulují, že země již dosáhla kolektivní imunity, jiní také poukázali na mladou populaci Indie nebo na neprokázané teorie, že velký počet tropických nemocí poskytuje určitou ochranu proti covidu. Je však příliš brzy na to říci, zda současná odolnost Indie přetrvává, případně zda jihoafrická mutace prolomí tuto imunitní zeď a vytvoří tak v Indii druhou pandemickou vlnu.