Pokud USA nepřistoupí k nějaké ‚drastické akci‘, mohou mít k září až 200 tísíc obětí koronaviru, uvedl expert

Washington Počet úmrtí v souvislosti s nemocí covid-19 by mohl ve Spojených státech v září dosáhnout 200 000, uvedl expert Ashish Jha z Harvardovy univerzity. Jak řekl v rozhovoru s televizní stanicí CNN, jestliže země nepřistoupí k nějaké „drastické akci“, počet mrtvých bude i nadále stoupat.

Podle Univerzity Johnse Hopkinse (JHU) se koronavirus v USA potvrdil již u více než dvou milionů lidí. Univerzita rovněž registruje téměř 113 000 amerických úmrtí, což je nejvíce na světě.



„I když nebude stoupat počet případů a my všechno necháme tak, jak je, dá se očekávat, že někdy během září dosáhneme 200 000 úmrtí,“ uvedl Jha. „A to jsme teprve u září a pandemie v září určitě neskončí,“ dodal s tím, že „má opravdu velké obavy ohledně toho, co se bude dít v příštích týdnech a měsících“.



Jednotlivé americké státy v posledních týdnech začaly uvolňovat ochranná opatření a znovu otevírat tamní ekonomiku. S tím podle agentury Reuters souvisí mírný nárůst denního počtu hlášených případů, který nyní země zaznamenává po pěti týdnech poklesu. Současný vývoj však může být také důsledkem soustavného zvyšování testovací kapacity. Experti nyní s obavami sledují, zda do vývoje pandemie nepříznivě nezasáhne současná vlna protestů proti rasismu a policejní brutalitě.

Nejvíce nakažených koronavirem hlásí státy New York a New Jersey. Poté následují Kalifornie, Illinois a Massachusetts, uvedlo ve své nové statistice americké Středisko pro kontrolu nemocí a prevenci (CDCP)

