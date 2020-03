Polsko chystá volby i v karanténě, a to i přes odpor občanů. Současnému prezidentovi situace nahrává

VARŠAVA/PRAHA Polsko má méně nakažených koronavirem než Česko, včera to bylo 1340, z toho 16 obětí a každý den přibývá zhruba stovka nových případů. Kromě nepovinného nošení roušek tu platí zhruba podobná opatření jako v Česku: karanténa kromě cest do práce a obchodu, zavřené restaurace, venku nanejvýš ve dvou. Výjimkou jsou návštěvy kostelů – a volby.

Minulý týden v sobotu se konalo šest doplňovacích voleb do parlamentu a 10. května by se měly konat volby prezidentské. Vláda zatím nedala nijak najevo, že by chtěla termín posunout, a ani nevyhlásila stav nouze, kdy se žádné hlasování v zemi konat nemůže.

Pořádání prezidentských voleb v původním termínu odmítají podle průzkumů i skoro tři čtvrtiny Poláků, přesto se kabinet k posunutí hlasování zatím nemá. Přitom volby v květnu by jasně favorizovaly právě současného prezidenta Andrzeje Dudu, který vzešel z řad vládní strany Právo a spravedlnost (PiS) a na svém postu hájí její politiku.

Vést volební kampaň v současné mimořádné situaci, kdy je omezeno vycházení a shromažďování, je obtížné zejména pro opozici. V médiích totiž vystupují hlavně vládní činitelé demonstrující rozhodný boj s nákazou a na argumenty opozičních lídrů nezbývá čas.

Pokud by se volby uskutečnily v termínu, dostal by Duda podle průzkumů šedesát pět procent a jeho hlavní protikandidátka Małgorzata Kidawová-Błońská z opoziční Občanské platformy (PO) jen deset procent, kolem pěti procent pak další kandidáti. Účast by byla velmi nízká, kolem třiceti procent.

Proběhlo by druhé kolo

Hlasování až po koronavirové epidemii by ale vypadalo výrazně jinak. Duda by dostal 44 procent, Kidawová-Błońskąá 27 procent. Následovali by další kandidáti jako Władysław Kosiniak-Kamysz (osm procent), Robert Biedroń a Szymon Hołowniąa (po sedmi procentech). V tomto případě by se muselo konat druhé kolo, které by pak mohlo změnit poměry hlasů (zatím se odhaduje na 53 ku 39 procentům ve prospěch Dudy).

„Lidské zdraví je důležitější než politický kalendář,“ požaduje posunutí voleb Kidawová-Błońská. Přitom ani ona sama doposud takový krok nepodporovala, názor změnila v posledních dnech. Jde podle ní o zdraví lidí ve volebních komisích, kteří jsou staršího věku, stejně jako o seniory přicházející k urnám. „Máme krizi, se kterou je třeba bojovat. Za druhé, musíme ochránit podnikatele, zejména ty nejmenší, a vytvořit jim podmínky pro přežití. Je hlavně třeba zabezpečit celé polské hospodářství,“ říká hlavní protikandidátka Dudy.

„Musíme se na prezidentské volby připravit, je to zákon naší země, nic se nezměnilo,“ říká mluvčí ústřední volební komise Tomasz Grzelewski. „Jakmile prezident rozhodne o stavu nouze, budeme jednat jinak,“ dodává. O bezpečnost bude podle něj postaráno – členové komisí budou mít roušky, voliči k dispozici rukavice a dezinfekci.