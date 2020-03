Trump zvažuje karanténu New Yorku, obětí tam je přes 728. Nevím, co by to mělo znamenat, reagoval guvernér

Washington Americký prezident Donald Trump zvažuje, že v New Yorku vyhlásí karanténu, aby zamezil dalšímu šíření koronaviru. Karanténa bude znamenat mimo jiné omezení cestování. Stát New York je nejvíce zasaženým místem v USA, počet nakažených tam stoupl na více než 52 000 a počet obětí vzrostl na nejméně 728.

V noci na sobotu Trump rovněž prohlásil, že Spojené státy vyrobí za 100 dní 100 000 plicních ventilátorů, které poslouží nakaženým pacientům. Prezident rovněž podepsal nařízení umožňující povolat do služby rezervisty.

Kromě New Yorku by mohla být karanténa vyhlášena ještě v „New Jersey a určitých částech Connecticutu“, uvedl Trump. Karanténa v New Yorku by měla být krátkodobá, měla by trvat asi dva týdny. Guvernér Andrew Cuomo v reakci na Trumpova slova prohlásil, že „s ním o žádné karanténě nemluvil“. „Ani nevím, co by to znamenalo,“ dodal.

Podle Trumpa by mělo jít o „vynutitelnou karanténu“, která omezí cestování, protože Newyorčané jezdí na Floridu a „to nechceme“. Jak prezident dodal, raději by k tomuto kroku nepřistupoval, nicméně „nejspíš to bude potřeba“. V souvislosti s šířením koronaviru newyorský guvernér Cuomo rovněž oznámil, že prezidentské primárky, které se ve státě měly konat 28. dubna, byly přesunuty až na 23. června.

Dle svého tweetu chce prezident rozhodnout „brzy“:

I am giving consideration to a QUARANTINE of developing “hot spots”, New York, New Jersey, and Connecticut. A decision will be made, one way or another, shortly. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 28, 2020

Podle údajů Univerzity Johnse Hopkinse se dosud v celých Spojených státech koronavirem nakazilo přes 115 000 lidí. Podle televize CNN 1842 pacientů pak na nemoc COVID-19 zemřelo.

Zdravotní sestry bojující s pandemií v New Yorku v sobotu zveřejnily zoufalou prosbu o další ochranné vybavení. Jak uvedly, tvrzení úřadů, že dodávky jsou dostatečné, neodpovídá realitě, napsala agentura AP.

Zdravotnického vybavení je nedostatek

Zdravotníkům ve velkoměstě by měla brzy pomoci i armádní nemocniční loď Comfort. Na té se nachází mimo jiné 12 operačních sálů, asi tisíc lůžek, jednotka intenzivní péče, laboratoř i lékárna. Do přístavu v Manhattanu by měla dorazit v pondělí.

Donald Trump v noci na sobotu prohlásil, že Spojené státy vyrobí za 100 dní 100 000 plicních ventilátorů, které poslouží pacientům nakaženým koronavirem. Krátce předtím šéf Bílého domu nařídil ministerstvu zdravotnictví, aby s využitím zákona o obranné výrobě přinutilo firmu General Motors plicní ventilátory pro vládu USA vyrábět.

Zdravotnická firma Abbott Laboratories oznámila, že získala ve Spojených státech povolení uvést na trh diagnostický test, který dokáže během několika minut zjistit přítomnost koronaviru v těle pacienta. Test bude využíván v ordinacích praktických lékařů i v nemocnicích, uvedla firma.

Donald Trump již v pátek podepsal nařízení, které umožňuje povolat do aktivní služby vojáky a členy národní gardy v záloze. Tento krok by měl podle šéfa Bílého domu posloužit k případné mobilizaci lékařského personálu v době, kdy se Spojené státy potýkají s šířením koronaviru.

Sousední Kanada dosud zaznamenala 5153 případů nákazy koronavirem, 55 infikovaných zemřelo. S odvoláním na vládní bilanci o tom informovala agentura Reuters. Ve snaze zamezit šíření viru vláda oznámila, že neumožní nikomu, kdo by vykázal symptomy nemoci, aby nastoupil na některý z vnitrostátních letů nebo železničních spojů.