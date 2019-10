Před Kapitolem policie zatkla jednaosmdesátiletou herečku Fondovou. Protestovala za ochranu klimatu

Herečka, která mimo jiné získala dva Oscary či cenu Emmy, je celoživotní aktivistkou. Už dopředu dávala vědět, že se nynějších protestů bude účastnit s tím, že ji k tomu inspirovali mladí lidé, kteří vytvořili „neuvěřitelně silné hnutí“. V pátek ji však během jedné z akcí před budovou Kongresu zatkla a odvedla v poutech. Podle mluvčí Kapitolu bylo dohromady zatčeno 16 lidí pro pořádání protestu bez povolení, píše server BBC.



„Musíme si uvědomit, že krize kolem klimatické změny zůstává největší hrozbou, je jako tikající bomba,“ řekla mimo jiné Fondová. „Nemáme moc času a problém je vskutku urgentní,“ dodala. Na demonstraci před Kapitolem ji kamery zabraly s nápisy jako „Žádná další fosilní paliva“ nebo „Hlasujte, mluvte, jednejte“, což měla být výzva pro americké zákonodárce, kteří podle demonstrantů nedělají dost, aby se situace začala vyvíjet k lepšímu.



Ms @Janefonda taken into custody by @visitthecapitol police for taking a stand on the #ClimateCrisis #civildisobedience #FireDrillFriday pic.twitter.com/acWoVw2UpY