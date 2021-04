Překvapilo mě, kam až Meghan zašla, řekla Oprah Winfreyová k nedávnému rozhovoru

WASHINGTON/PRAHA Moderátorka Oprah Winfreyová se vyjádřila ke kontroverznímu rozhovoru s Meghan Markleovou a princem Harrym. Uvedla, že ji překvapilo, kam až Meghan zašla.

Známý manželský pár, který se vzdal členství v královské rodině, způsobil v březnu doslova poprask, když v rozhovoru s Oprah Winfreyovou Meghan řekla, že v královské rodině vzbuzovalo obavy, jak moc černou kůži bude mít její prvorozený syn Archie. Mimo jiné pak také přiznala myšlenky na sebevraždu. „V té době jsem se moc styděla to říct, styděla jsem se to přiznat Harrymu, protože vím, jak velkou v životě utrpěl ztrátu. Ale věděla jsem, že když to neřeknu, tak to udělám. Prostě už jsem nechtěla dál žít,“ uvedla tehdy.

Nyní se k rozhovoru, který měl podle Winfreyové v nesestříhané podobě přes tři hodiny, vyjádřila během streamovaného interviewu s Nancy O’Dellovou sama slavná moderátorka. „Neměla jsem tušení, že rozhovor bude mít takový dlouhodobý dopad,“ řekla Winfreyová s tím, že záměrem celého povídání bylo říct veřejnosti pravdu. „Chtěli vyprávět svůj příběh, a to co možná nejupřímnějším způsobem,“ konstatovala moderátorka.



Za nejvíce překvapivou pasáž pak označila tu, kde se řešil údajný rasismus v královské rodině. „Co? Vážně chceš zajít až tam?“ říkala si podle vlastních slov překvapená Winfreyová, když Meghan spustila o údajných spekulacích o barvě kůže svého syna. Moderátorka v hodnocení také uvedla, že ví, jak klást správné otázky, ale že rozhovor měl podle ní takový dosah zejména díky otevřenosti vévodkyně a vévoda ze Sussexu.

Zmiňovaný rozhovor po zveřejnění vyvolal bouřlivé reakce po celém světě. U britské veřejnosti pak podle průzkumu agentury YouGov klesla obliba Harryho a Meghan na nejnižší úroveň za celou dobu měření. Na nedávný pohřeb svého otce prince Philipa dorazil pouze Harry. Meghan zůstala kvůli těhotenství v USA, kde nyní pár žije.