Při útoku palestinských raket na Tel Aviv zemřela žena. Izrael uzavřel vzdušný prostor

Tel Aviv Při večerním palestinském raketovém útoku na oblast Tel Avivu zemřela 50letá žena. Oznámila to izraelská televize Kanál 12 a později potvrdili zdravotníci. Ostatní média hovoří o šesti až osmi zraněných, mezi nimiž je pětileté dítě. Izrael kvůli palbě přerušil provoz na mezinárodním Ben Gurionově letišti u Tel Avivu a později uzavřel celý vzdušný prostor. Premiér Benjamin Netanjahu řekl, že extremisté za útoky draze zaplatí a že operace Izraele nějaký čas potrvá.

Policie oznámila, že rakety zasáhly Holon, Rišon Lecion a Givatajim, což jsou místa ležící jižně a východně od Tel Avivu. Policie hlásí, že tam bylo osm lidí zraněno, někteří z nich vážně. Mrtvá žena je hlášena z Rišon Lecionu.



Palestinští radikálové večer pohrozili útoky na Tel Aviv v odvetě za izraelské nálety na obytné domy v Pásmu Gazy. Palestinská raketová palba a izraelské protioperace pokračují od pondělka. O život při nich přišlo 31 lidí, nichž 28 v Pásmu Gazy a tři v Izraeli.



Skupina Hamás oznámila, že na Tel Aviv z Pásma Gazy vzlétlo 130 raket. „Plníme svůj slib, brigády Kásam (ozbrojená složka Hamásu) zahájily největší útok na Tel Aviv a jeho okolí se 130 raketami v reakci na útoky nepřítele na výškové civilní domy,“ uvedl v prohlášení Hamás, který Pásmo Gazy ovládá.

Také Islámský džihád pohrozil útokem na Tel Aviv, pokud Izrael nezastaví palbu na obytné domy. Večer se při jednom z nich zřítil 13patrový dům v Gaze, ale Izraelci jeho obyvatele předem varovali a vyzvali k evakuaci. „V reakci na útoky na obytné výškové domy se Tel Aviv setká s raketami ve 21:00 (20:00 SELČ),“ uvedl Islámský džihád v prohlášení.

Podle izraelských médií rakety mířily i na střední Izrael, pondělní raketová palba se zaměřila také na Jeruzalém. Při předchozí palbě raketa zasáhla zásobník patřící k ropovodu mezi Ejlatem a Aškelonem. Chemikálie začaly hořet a dosud se je nepodařilo uhasit. Do vzduchu podle televize zřejmě unikají nebezpečné látky.

Současným bojům přecházelo několik dní napětí v Jeruzalémě a pondělní policejní zásah proti protestujícím Palestincům na Chrámové hoře. Zraněno tam bylo několik stovek osob.

Mnoho zemí vyzývá Izrael k umírněnosti, Egypt se snaží zprostředkovat klid. Nejmenovaný izraelský bezpečnostní představitel citovaný serverem The Times of Israel řekl, že o možném příměří by mohl Izrael začít uvažovat ve středu, vládní představitel ale řekl, že Hamás zatím nepocítil ani zlomek izraelské vojenské síly. Ve středu mají být v Izraeli zavřené všechny školy a jejich vedení se připravuje na několikadenní distanční výuku.

Mluvčí Bílého domu Jen Psakiová palestinské raketové útoky odsoudila a řekla, že Izrael má právo na legitimní obranu. „Jeruzalém je pro věřící na celém světě velmi významné místo, musí být místem sdílené existence,“ uvedla. Mluvčí amerického ministerstva zahraničí Ned Price vyzval obě bojující strany, aby šetřily civilisty. „Izrael má právo bránit se a reagovat na raketové útoky. Palestinci mají právo na bezpečí a ochranu stejně jako Izraelci,“ řekl Price.



Bývalý prezident Donald Trump využil situace k útoku na svého nástupce. Násilí je podle něj důsledek slabosti prezidenta Joea Biden. „Když jsem byl v úřadu já, byli jsme považovaní za mírovou administrativu, protože nepřátelé Izraele věděli, že USA Izrael pevně podporují a že v případě napadení přijde rychlá odplata. Za Bidena ve světě přibývá násilí a ubývá stability, protože Bidenova slabost a chybějící podpora Izraele vede k novým útokům na naše spojence,“ míní Trump.