Protestovala před parlamentem proti znečištění ovzduší. Devítiletou ‚indickou Gretu‘ však sebrala policie

Licypriya Kangujam je teprve devítiletá indická aktivistka demonstrující za zlepšení klimatu. Za svůj život již stihla dívka získat například indické mírové ocenění či mezinárodní ocenění za dětský přínos ke světovému míru. Minulou neděli se vydala, jak to pravidelně činí, protestovat před budovou parlamentu v indickém hlavním městě. Doprovázel ji její aktivistický kolega Aarav Seth, kterému je 12 let. Jenže to se nelíbilo místním bezpečnostním složkám.

So many police and security forces to detained a 9 years old girl and a 12 years old boy.



I’m rising my voice is not just for me, it’s for the millions of children of Delhi and the people of this country. Our leaders just pretend but they don’t take any concrete action yet.  pic.twitter.com/KozzVbWNh2