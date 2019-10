Putin leze po horách a sbírá houby. Kreml zveřejnil fotografie, jak ruský prezident slavil narozeniny

PRAHA Ruský prezident Vladimir Putin v předvečer svých narozenin vyrazil na výlet do hor na jihu Sibiře. Kochal se podzimní přírodou, sbíral houby, zdolal asi 2000 metrů vysokou horu a společnost mu dělal ministr obrany Sergej Šojgu. Ukazují to fotografie, které zveřejnil Kreml. Putinovi je v pondělí 67 let.

Politologové se domnívají, že nová série snímků s hlavou státu má veřejnosti předvést, že Putin je stále plně schopný zastávat nejvyšší funkci.

Na Sibiři zatkli šamana, který chtěl vyhnat Putina z Kremlu. Do Moskvy putoval od jara „Je to ukázka, že prezident je plně akceschopný, že může pokračovat ve své činnosti stejně efektivně jako dosud - nic se nezměnilo,“ usoudil politolog Alexej Makarkin, kterého oslovila ruská redakce BBC. „Putin je u moci už 20 let, a tak je nezbytné pravidelně ukazovat, že je schopen pracovat. Je to důležité pro jeho voliče,“ dodal. Divákům, kteří Putina nevolí, to podle něj může připadat směšné. „Jaký signál dává hříbek?“ pozastavil se naopak politolog Gleb Pavlovskij, podle kterého tak Putin uvázl v šablonovitém předvádění ztraceného mládí a odesílání publika do dob svého příchodu k moci, kdy ve srovnání se stárnoucím prezidentem Borisem Jelcinem vypadal jako mladík, až se z toho stala „neurotická slabina“.

Trump nepopřál Tisková služba Kremlu podle serveru Newsru.com poprvé neupřesnila, v které části Sibiře prezident odpočíval, ale hlava autonomní Tuvské republiky posléze na facebooku potvrdila domněnky, že ani letos Putin neodolal kráse místní tajgy. Putinův mluvčí Dmitrij Peskov na pondělní tiskové konferenci uvedl, že Putin od rána přijímal gratulace, včetně telefonátů od zahraničních kolegů, aniž je jmenoval. Připustil však, že prezident USA Donald Trump nevolal. Putin varoval před rozmístěním amerických raket v Evropě. Reagoval tak na nedávný test Loni Putinovy 66. narozeniny provázely demonstrace jednotlivců v Petrohradu, Moskvě i dalších městech s transparenty jako „Dlouhá léta ve vězení“, „Omrzel si“ i přání dlouhých let „daleko od Ruska“, připomněl Newsru.com. Opoziční aktivisté tehdy upozorňovali, že po letech Putinova vládnutí „na Rusko připadá 80 procent všech případů nakažení HIV v celé východní Evropě a Střední Asii“, že 77 procent absolventů ruských vysokých škol chce odjet do zahraničí, 75 procent národního bohatství patří jedinému procentu ruské populace, 71 procent Rusů je bez peněžních úspor, 11 procent žije v chudobě, čtyři miliony Rusů jsou bezdomovci, každý rok v zemi umírá 1,5 milionu alkoholiků a více než milion Rusů je závislých na heroinu.