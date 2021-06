Rusové nepůvodním národem na Ukrajině? Putin výrok odsoudil, dále jí vyslal důrazný vzkaz ohledně NATO

Moskva Ruský prezident Vladimir Putin ve středu důrazně kritizoval záměr Kyjeva označit Rusy za „nepůvodní národ“ Ukrajiny. V rozhovoru, který poskytl televizní stanici Rossija-24, rovněž upozornil na rizika spojená s úvahami o vstupu Ukrajiny do Severoatlantické aliance. Informace o nich prý na rozdíl od komentátorů nepovažuje za jen „plácání nesmyslů“.

„Pokud jde o rozšíření NATO, přiblížení infrastruktury NATO k ruským hranicím, je to pro bezpečnost Rusů a Ruska nesmírně vážná věc,“ zdůraznil šéf Kremlu. Doba letu raket aliance do Moskvy se podle něj v případě vstupu Ukrajiny do tohoto bloku zkrátí na sedm až deset minut. V této souvislosti poznamenal, že přinejmenším polovina Ukrajinců si připojení k alianci nepřeje, protože „nejsou hloupí a nechtějí se ocitnout v palebné linii“.



Ukrajina usiluje o co nejtěsnější spolupráci se Severoatlantickou aliancí, úvahy o možném vstupu však diplomaté členských zemí odmítají jako předčasné, také kvůli stále nevyřešenému konfliktu s proruskými separatisty na východě země. Například Varšava by ale ráda viděla, kdyby Ukrajina na summitu NATO příští týden získala „cestovní mapu“, tedy konkrétnější plán kroků směrem ke členství. Sbližování Ukrajiny s aliancí ale naopak často blokuje Maďarsko, svůj postoj zdůvodňuje údajnou diskriminací maďarské menšiny.

„Ano, vím, vidím komentáře našich pozorovatelů, vidím reakci našich médií, našich politiků. Všichni se tak trochu vysmívají (ukrajinskému prezidentovi Volodymyru) Zelenskému a říkají, že to všechno je jen plácání nesmyslů, nic takového se nestane a podobně. Já mám jiný názor,“ konstatoval Putin.

Velice kritické, odmítavé stanovisko zaujal ruský prezident k myšlence prohlásit Rusy za nepůvodní národ Ukrajiny. „Je tak silný, velice vážný úder proti celému ruskému národu, a to nás samozřejmě nemůže nechat lhostejnými,“ řekl. Zamýšlený příslušný návrh zákona by podle něj znamenal diskriminaci.

„Je to naprosto nepřijatelné a neodpovídá to žádným normám mezinárodního humanitárního práva,“ míní Putin. Podle něj to povede k tomu, že „stovky tisíc, ba možná miliony lidí budou nuceny odjet - protože nechtějí být druhořadými lidmi“.