Rakousko málem zbankrotovalo, vláda totiž zapomněla v rozpočtu napsat správný počet nul

Vídeň/Praha Rakouská vláda řešila ve čtvrtek a v pátek kuriózní problém, který ale mohl celou zemi dovést k bankrotu. Před hlasováním o rozpočtu si totiž jeden z opozičních poslanců všiml, že čísla jsou v návrhu špatně napsaná. Chybělo v nich totiž vysvětlení, že se jedná o miliardy eur a nikoliv jen o statisíce.

Rakouský parlament měl rozhodnout o schválení rozpočtu už ve čtvrtek večer. Před třetím čtením ale poslanec opoziční sociální demokracie Jan Krainer upozornil, že vládnoucí koalice zapomněla k částkám napsat, že se jedná o miliony, respektive o miliardy eur, a že se zapsaná cifra musí vynásobit.

To by mimo jiné znamenalo, že by stát mohl místo plánovaných 102 miliard eur použít na náklady pouze 102 tisíc eur, zatímco plánované příjmy by byly pouze pouze necelých 82 tisíc místo zamýšlených necelých 82 miliard eur. Na první pohled se chyba může zdát banální, ale jak upozornil rakouský server Kurier, Rakousko by se v případě schválení tohoto chybného návrhu ocitlo v takzvané platební neschopnosti. Nemohlo by například vyplácet důchody, platy státních zaměstnanců ani například plánovaná pomoc pro firmy zasažené koronavirovou krizí. Koalice následně za upozornění na chybu opozičnímu poslanci poděkovala.

Rozpočet počítá se schodkem ve výši 20,6 miliardy eur, tedy zhruba 556 miliard korun. Před koronavirovou krizí přitom vláda plánovala výrazně nižší schodek, pohybovat se měl okolo 0,6 miliardy eur. V Česku se zatím plánuje schodek ve výši 300 miliard korun, hovoří se ale rovněž o mnohem vyšším schodku, který měl být původně kolem 40 miliard korun.

Rakouští opoziční poslanci ze strany Svobodných označili návrh rozpočtu, který, jak sama koalice uvádí, nepracuje s reálnými čísly, za drzý. Došlo proto k hlasování o odvolání lidoveckého ministra financí Gernota Blümela, koalice však ministra ve funkci podržela.

Rakousku se podařilo s koronavirem bojovat velice úspěšně. Postupně se země začíná otevírat nejen svým občanům, ale také těm zahraničním. Kancléř Sebastian Kurz uvedl, že ve středu bude vláda jednat o podobě hraničního režimu se sousedními státy. Rakousko zatím plně otevřelo hranice s Německem, Švýcarskem a Lichtenštejnskem, s ostatními sousedy včetně Česka vede Vídeň podle Kurze přínosné rozhovory.